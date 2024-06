Joao Félix: "Amo al Barça y quiero quedarme"

Joao Félix no dejó dudas a su intención de seguir en el FC Barcelona la próxima temporada, aunque dejó claro que no es algo que dependa de él, sino de los clubs. Pero envió una nueva declaración de amor al Barça.

"Amo al Barça y me quiero quedar", señaló el portugués a The Nude Project. "Yo estoy cedido y no va a depender de mí. Siempre he dicho que me encanta el Barça, que es el club de mi infancia y me quiero quedar. Depende de muchas otras cosas y veremos lo que puede pasar", señaló el portugués, quien preguntado específicamente sobre si jugará en el Barça la próxima temporada, contestó: "Esperemos que sí".

Joao Félix insistió en que "tuve que abdicar de muchas cosas para poder venir, pero no me arrepiento. He cumplido uno de mis sueños de niño".

Joao Félix y sus malabarismos con el balón / FC Barcelona

"Tengo cualidades para ganar algún día el Balón de Oro"

Joao Félix cree que los dos principales candidatos a ganar el Balón de Oro son "Mbappé y Vinicius", y no dudó en señalar que él puede conseguirlo algún día. "Tienen que pasar muchas cosas, también a nivel colectivo, pero yo creo que tengo las cualidades. No voy a mentir. Ahora claro que falta mejorar algunas cosas. Tengo 24 años...", advirtió.

Joao Félix no quiso 'entrar' en la comparación entre Messi y Cristiano Ronaldo, y a su juicio, el mejor futbolista de la historia es "Ronaldinho".

"Xavi es más cercano que Simeone"

Joao Félix también abordó la comparación entre Xavi y Simeone, y se decantó claramente hacia el azulgrana, del que destacó su valor humano. "Son diferentes, creo que Xavi se acerca más a las personas, tiene más la parte humana, se preocupa un poco más por los jugadores. Esa es la diferencia, porque apasionados son los dos. El acercamiento con las personas lo maneja mejor Xavi", admitió.

Joao Félix, Cancelo y Ferran, en una imagen de archivo / FCB

Y explicó un capítulo reciente que deja muy claro el valor humano de Xavi Hernández: "Por ejemplo pasó una situación que ahora ya es público, la gente sabe que Cancelo se pensaba que tenía un problema en el corazón. Al final no tenía y todo está bien, puede seguir jugando. Él me dijo que le ayudó muchísimo, le dejó supertranquilo, que se quedara con su familia o venir a entrenar tranquilo y eso le marcó mucho a Cancelo. Si lo ha hecho con él, seguramente lo haría con cualquier otro jugador".