FC Barcelona
¿Por qué Joao Cancelo no puede jugar la Champions League?
El fichaje de iniverno del FC Barcelona no figura en la relación de 23 futbolistas que pueden enfrentarse al Slavia de Praga
Joao Cancelo ha sido una de las seis bajas del FC Barcelona para afrontar el duelo del miércoles de la Champions League ante el Slavia de Praga: Ter Stegen, por su inminente cesión al Girona, Gavi, Christensen y Ferran, por lesión, Lamine por sanción, mientras que Joao Cancelo no ha viajado a Praga por motivos burocráticos.
El reglamento de la Champions League estipula que cada equipo puede incoporar a tres jugadores antes del jueves 5 de febrero a la media noche. Por tanto, una vez se haya cerrado el mercado de invierno el lunes 2 de febrero y haya concluido la primera fase de la Champions League.
El Barça disputa en Praga la penúltima jornada de la Champions League ante el Slavia este miércoles y el próximo 28 cierra la fase de grupos con el encuentro en el Spotify Camp Nou ante el Copenhague.
Lista amplia
A partir de entonces, los equipos tienen margen hasta el 5 de febrero para inscribir a jugadores siempre y cuando no superen los 25 de la lista A. El Barça no tendrá problemas en este sentido ya que actualmente tiene apuntados a 22 futbolistas contabilizando a Ter Stegen, que se marcha al Girona, y al lesionado de larga duración Andreas Christensen.
La lista B puede estar compuesta por 8 jugadores, aquí entran los jóvenes, pero es moldeable y se puede variar 24 horas antes de cada encuentro.
La Champions League se reanuda en febrero con el play-off con el 17-18 de febrero la ida, mientras que el 24-25 se disputa la vuelta. Los octavos de final, a los que acceden de forma directa los equipos del Top 8, se disputa en la ida el 10-11 de marzo y el 17-18 será la vuelta.
