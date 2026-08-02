Joao Cancelo, fichaje inminente en el Barça

La carpeta Joao Cancelo se cerrará tal y como estaba previsto. El Barça espera poder concretar su incorporación por dos temporadas en los próximos días para que se incorpore ya a la disciplina del equipo blaugrana lo antes posible. La vía del acuerdo con el Al Hilal está absolutamente avanzada y con el futbolista ya existía un entente salarial desde finales de temporada. Los flecos fiscales de la operación han ido retrasando un asunto que era prioritario tanto para Hansi Flick como para Deco, ya que el jugador portugués ha dado un excelente rendimiento en sus seis meses de cesión en el Camp Nou.

Cancelo se encuentra en estos momentos entrenándose en solitario y con permiso del Al Hilal, que no cuenta con él para el proyecto de esta temporada. El club saudí lo consideraba como futbolista transferible y, de hecho, había incorporado a Mohammed Mahzari, internacional saudí para la posición invirtiendo casi ocho millones de euros. El Al Hilal, eso sí, deseaba recuperar parte de la inversión realizada cuando le fichó procedente del Manchester City y la operación de traspaso podría cerrarse en unos 10 millones de euros.

Para el club blaugrana es una buena oportunidad de mercado tanto a nivel deportivo como económico. Cancelo siempre ha rendido bien con la camiseta blaugrana y se hizo con la titularidad por la banda izquierda firmando algunos partidos muy buenos. Hansi Flick destacó su polivalencia y su capacidad ofensiva, que le convirtió en uno de los máximos asistentes en la segunda vuelta de la temporada. Es un futbolista que se ha adaptado perfectamente a lo que pide el técnico alemán.

Con la incorporación de Cancelo, el Barça podría haber cerrado prácticamente los dos laterales a expensas de lo que pueda pasar con el joven jugador del Racing, Jorge Salinas, por quien la dirección deportiva llegó a lanzar una primera oferta. Por ahora no hay acuerdo económico y el Barça solo le fichará si el precio no excede de los ocho millones de euros.

La llegada de Cancelo también motivará la salida de algunos canteranos en las próximas semanas. Jofre Torrents tiene varias ofertas encima de la mesa y el club deberá definir el futuro de Héctor Fort y Xavi Espart. Es probable que se quede uno de los dos laterales diestros, aunque hoy por hoy tienen muchas opciones de salir cedidos. La idea de Flick es que Koundé y Eric Garcia compitan por la posición y Cancelo también podría tener espacio en la zona por su polivalencia.