Joao Cancelo, dispuesto a plantarse para fichar por el Barça

El Barça no va a mover pieza en los laterales hasta que se aclare el caso Joao Cancelo. El club blaugrana le ha transmitido confianza y tranquilidad al futbolista en este mercado y está dispuesto a esperarle hasta el final teniendo en cuenta que el propio Cancelo se ha comprometido a hacer todo lo que esté en sus manos para forzar una cómoda salida del Al Hilal. Cancelo ya ha dejado claro al club saudí, a través de su agente, que no tiene intención alguna de cumplir el año de contrato que le queda por lo que ha pedido que negocien su salida hacia el club blaugrana. Tras el Mundial, el futbolista está dispuesto a plantarse si es necesario para que haya un entente entre las partes.

Cancelo ya tomó una decisión contraria a los intereses del Al Hilal en el pasado mercado de enero. El futbolista rechazó una oferta mejor para él y para el club saudí procedente del Inter de Milán para comprometerse en el Barça. Tal y como ya sucedió cuando militaba en el Manchester City, Cancelo perdonó dinero para poder ser inscrito en el equipo blaugrana y ese gesto fue muy valorado por la cúpula deportiva de la entidad. Ya entonces se comprometieron a que si, deportivamente salían bien las cosas, el Barça se lo iba a quedar en propiedad. Y no le van a dejar tirado porque interesa futbolísticamente y porque en el Barça creen mucho en el compromiso demostrado por el portugués.

El Al Hilal está jugando sus cartas para intentar sacar rédito económico de un futbolista que no les interesa para su proyecto. El club saudí ha dejado claro al Barça que el futbolista se ha revalorizado en estos meses y que no piensa dejarle libre. Inviertieron algo más de 20 millones de euros hace dos años en su fichaje y no se conforman con ahorrarse el millonario salario de Cancelo. Quieren un traspaso y comenzaron pidiendo algo más de 10 millones de euros, cifra que por ahora no se ha rebajado. Incluso, han filtrado públicamente su convocatoria para la pretemporada del equipo una vez cumpla el mes de vacaciones tras su paso por el Mundial.

El Barça, por ahora, ni se inmuta y creen que podrán llegar a un buen acuerdo final de traspaso. Ya se ha llegado a un acuerdo por dos temporadas con Cancelo y no hay prisa en cerrar su incorporación. Es evidente que han estudiado alternativas en el mercado, pero la decisión es clara y pasa por fichar definitivamente el portugués sí o sí. Y el futbolista empieza a estar cabreado por la dureza de un club en el que se sintió engañado. El curso pasado le prometieron que volvería a jugar tras su lesión, pero le dejaron sin ficha en la Liga y fuera de la competición ya que inscribieron a otros extranjeros por delante de él. Le enseñaron la puerta de salida e Inzagui le dejó sin oportunidades. Ahora quiere decidir él su futuro y no tiene intención alguna de regresar.

La partida comenzará a jugarse cuando finalice la participación de Cancelo en el Mundial. Se abordará una negociación entre todas las partes y, si no hay acuerdo, Cancelo tiene previsto intervenir personalmente. No piensa dejar pasar la oportunidad de seguir en el Barça por nada del mundo y está dispuesto a todo. En el Barça se considera una muy buena oportunidad de mercado porque Cancelo se ha ajustado el salario y el precio final del traspaso puede ser también beneficioso.