Joao Cancelo calienta su fichaje por el Barça

Joao Cancelo empieza a estar cansado de entrenarse en el Al Hilal y espera ya una resolución de su caso. El Barça se ha comprometido a intentar cerrar su incorporación en los próximos días para que pueda entrenarse lo antes posible con el equipo y estar disponible para el estreno liguero. Cancelo, mientras tanto colgó una fotografía en sus redes sociales celebrando un gol con el equipo blaugrana y calentando las negociaciones. Problemas fiscales y la intransigencia de los saudíes en algún punto del traspaso lo están frenando todo, pero el Barça ya va con todo porque su incorporación es clave tras la salida de Araujo.

Cancelo, en sus redes / Instagram

La situación es clara desde hace bastantes semanas. Cancelo ha llegado a un acuerdo con el club blaugrana para las dos próximas temporadas y el club está negociando un traspaso de alrededor de 10 millones de euros con el Al Hilal. La intención era que el lateral no tuviera que incorporarse a la disciplina de los saudís este verano, pero no ha sido posible. El portugués ha tenido que residir unos días en el país árabe para la rescisión de su contrato y a partir de ahora se espera desencallar el asunto.

En el club blaugrana dejan claro que Cancelo seguirá sí o sí en el Barça a pesar de los problemas de última hora y que la operación, hoy por hoy, no corre peligro. El mensaje de Cancelo se puede interpretar como su inminente incorporación ya al club blaugrana o como una medida de presión más hacia los dos clubs para que solventen de una vez por todas el problema.

El Al Hilal, en los últimos días, ha ido a lo suyo e, incluso, le ha dado dorsal oficial a Cancelo en el equipo. De hecho, en la temporada pasada no inscribieron al futbolista en la Liga, por lo que el portugués tuvo que buscarse equipo y recaló en el Barça como cedido durante seis meses. Cancelo se ganó la titularidad con Hansi Flick y el alemán es el primer interesado que siga en el equipo. Si no hay más fichajes, el lateral partirá como claro titular por la izquierda.