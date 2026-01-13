Joao Cancelo: "Creo que lloraré en el Camp Nou"

Joao Cancelo vuelve a vestir de azulgrana. El portugués afronta con la misma ilusión, incluso más, su segunda etapa en un club al que nunca ha dejado de seguir y de hacerle guiños. Ha regresado al Barça para ayudar, le da igual en qué posición, y sobre todo, a ganar títulos, una asignatura pendiente que le quedó como una espina clavada.

Joao Cancelo posó con la 2 azulgrana / DAVID BERNABEU

"Para mí, el Barça es el mejor club del mundo, el único que me pone la piel de gallina cuando firmo", aseguró Cancelo a los medios del club antes de comparecer en rueda se prensa y explicar de qué manera se había gestionado su segunda cesión a la entidad azulgrana: "Hablé con Al-Hilal y me dijeron que había una posibilidad para salir. Tenía algunos clubes, pero a partir del momento que Deco me llamó, les dije que mi primera opción iba a ser el Barça y que les iba a esperar", explicó el portugués, quien pronto se puso de acuerdo con su mujer y su hija de que la azulgrana iba a ser la opción elegida.

Pero, ¿de dónde le viene esta pasión por el Barça? Cancelo apunta dos motivos: "Quien me conoce sabe que todos mis ídolos jugaron en el FC Barcelona. Yo veía correr la banda a Dani Alves y quería ser como él, también me fijaba en Ronaldinho. Y después, que me identifico mucho con este club desde la cantera intentan hacer un juego que va muy bien con mis cualidades".

Joao Cancelo, en su presentación / Dani Barbeito

La conexión con Lamine

Muchos de esos chavales que conoció Cancelo han crecido y ahora el Barça es un equipo más fuerte. "Me he sentido como en casa cuando he vuelto al vestuario, me han recibido muy bien. El Barça es un club ganador, este club vive de títulos. Los chicos subieron mucho de rendimiento, crecieron y creo que plantilla ahora es más fuerte que cuando estaba aquí", reconoció un Cancelo que ha hablado con muchos se sus compañeros: "Tenía buena relación con todos. Pau Cubarsí, Fermín, Lamine, Raphinha, Ronald... todos ellos me recibieron muy bien, los demás también, el grupo es muy bueno. Estoy muy a gusto aquí".

Precisamente, con Lamine Yamal puede formar una sociedad muy interesante por la derecha y ya lo han hablado. "Lamine ha tenido una evolución estupenda, si no es el mejor está en el top-3. No le pesa la camiseta y su talento nos ayuda mucho, hay partidos que los saca él. ¿Mi conexión? El fútbol lo dirá, pero creo que va a ser buena", dijo el luso.

"Quiero desafiarme a mí mismo"

Reconoció Cancelo que la primera vez que había conversado con Hansi Flick había sido este martes. "No hablamos de dónde voy a jugar, yo estoy disponible donde me quiera meter, daré lo máximo. Quiero disfrutar de este equipo. Vengo a ayudar y si es posible, ganar títulos", insistió el portugués. Y añadió: "Me gusta la forma como el mister lleva al equipo. Muy de ataque, de posesión y creo que me va a ir muy bien para mis características, es otro de los motivos por los que he venido aquí". Lo que le llevó también a reconocer que intenta "mejorar las características defensivas. Las críticas las acepto, me hacen mejor, estoy para ayudar a los compañeros y que ellos me ayuden a mí".

Admitió Cancelo que donde mejor se siente es "en el lateral derecho y el izquierdo" y que no teme la enorme competencia: "Vengo para entender mi espacio, es obvio que voy a entrenar para jugar, quiero desafiarme a mí mismo. Jules, Eric, Balde y Gerard lo están haciendo muy bien. Yo estoy listo para jugar, venía entrenándome con mi equipo y también he estado con la selección", puntualizó.

"Solo el Barça me pone la piel de gallina"

Joao Cancelo vuelve a venir a préstamo y pese a su amor por el Barça, admitió: "Tengo un contrato con el Al-Hilal y vengo a disfrutar hasta final de temporada". Y un deseo: jugar de local en el Camp Nou. "Como visitante no tengo muy buenos recuerdos", sonrió. "La primera cosa que le dije a mi novia fue sobre la experiencia de jugar Camp Nou como jugador del Barça, seguro que es un sentimiento único. No sé si voy a llorar o no, pero creo que sí", llegó a asegurar un Cancelo que ha echado de menos "casi todo" de Barcelona y del Barça. La espera ha terminado y este miércoles ya se entrenará con el equipo: "Va a ser especial".