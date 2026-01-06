Joao Cancelo apunta al número 2

Tal y como publicábamos en SPORT, el fichaje de Cancelo sigue por el buen camino y su regreso al Barça parece cada día más cercano. Las negociaciones entre el club blaugrana y el Al-Hilal están tan avanzadas que existe ya un acuerdo verbal con el que encarar el último tramo de la operación. El pacto incluye el pago de cinco millones de ficha para lo que queda de temporada, lo que obliga al futbolista rebajarse el salario a la mitad. Se trataba de un gesto imprescindible si Joao quería vestir de nuevo la camiseta del Barça.

Todo ha ido muy rápido desde que la expedición blaugrana para disputar la Supercopa de España llegó a Arabia Saudita. Cancelo llevaba tiempo planificando su salida del conjunto que dirige Simone Inzaghi y ya se había ofrecido al Barça, aunque su inclusión en la masa salarial del equipo de Hansi Flick solo puede tener cabida ahora por la lesión de larga duración de Christensen. El técnico alemán dijo en rueda de prensa que necesitaba un refuerzo en defensa y el club se movió de forma ágil para ofrecérselo.

João Cancelo, con la camiseta del Al Hilal, en el Mundial de Clubes ante el Pachuca / EFE

Aunque parecía que la prioridad era un central, la presencia del lateral derecho podría servir para liberar a Koundé de sus funciones en esa posición y reforzar el centro de la defensa. En cualquier caso, Flick contaría, si acaba cerrándose al cien por cien y se hace oficial, con una nueva pieza más en la zona defensiva, muy castigada por las bajas en las últimas semanas.

Sus estadísticas en el Barça

De hecho, el acuerdo estaría tan cerca que ya se empieza a hablar del dorsal con el que Cancelo jugaría en el Barça. De hecho, se trata de un número conocido de sobras para él porque fue el que ya lució durante su primera etapa en el club: el 2. Tanto es así que, desde que se marchó, esa camiseta ha quedado vacante y no ha sido usada por nadie en el vestuario, así que no habría ningún problema para que la recuperase.

Cancelo se abrazó a Xavi / Dani Barbeito

Cancelo disputó un total de 42 partidos con el Barça, en los que logró cuatro goles y firmó cinco asistencias. Eso sí, jugó 24 como lateral izquierdo y 16 como lateral derecho. El resto, en banda derecha pero más avanzado. Ninguno como central. Su presencia coincidió con la última temporada de Xavi en el banquillo y el Barça, aquella temporada 23-24, no ganó ningún título.