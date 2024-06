Joao Cancelo aprieta para fichar por el Barça

Joao Cancelo lo tiene claro. Va a hacer todo lo posible por jugar en el Barça la próxima temporada a pesar de que en el Manchester City no están poniendo las cosas fáciles ya que quieren llegar a un acuerdo de traspaso con el Barça o con el mejor postor. El futbolista trasladó su sentir desde la Eurocopa apretando al máximo para continuar: "Me gusta mucho estar en el Barça. Estiy muy cómodo", sentenció el jugador

El lateral portugués explicó que ha encontrado estabilidad en el club blaugrana y en Barcelona y que no piensa en otra cosa que en la cotinuidad: "Mi familia, mi hiha y mi mujer también están cómodos en Barcelona. Espero que el año que viene pueda estar aquí", reveló el futbolista.

El Barça ya le ha trasladado al entorno del jugador que desean pactar su continuidad pero que será necesario prolongar su cesión. No hay dinero para un traspaso, por lo que su agente, Jorge Mendes, deberá intentar de forzar un acuerdo de mínimos con un Manchester City que desea desprenderse definitivamente del futbolista. Se baraja incluir una opción de compra que solo sería obligatoria en el caso de que se cumpliesen ciertos objetivos.

Cancelo ya habría dejado al City que no piensa valorar otras ofertas por lo que insta al club inglés a llegar a un acuerdo. Pese a todo, el City se está mostrando inflexible ya que el lateral portugués tiene contrato hasta el 2027. Pep Guardiola ya avisó de que City y Barça deberían llegar a un acuerdo razonable y que sino el futbolista debería regresar a Inglaterra. Están tensando la cuerda pero Pep y el club inglés no quieren al portugués por lo que todo podría acabar en acuerdo aunque no será fácil que se cierre pronto.

El Barça va avanzando, pero no tiene prisa. Cancelo está jugando la Eurocopa y no se incorporaría a la disciplina del equipo hasta el mes de agosto por lo que todo se está cociendo a fuego lento. El City también apretó mucho el verano pasado pero acabó abriéndole las puertas con un préstamo en el último día de mercado.