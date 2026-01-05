Joao Cancelo aprieta al Barça para que le de garantías sobre su fichaje

El Barça tiene la opción de incorporar a Joao Cancelo desde hace más de una semana. El lateral no entra en los planes de su técnico, Simone Inzaghi, y el Al Hilal facilitará su salida en forma de cesión en este mercado de enero. Cancelo se ha ofrecido para regresar, pero el club blaugrana no ha tomado aún la decisión y el futbolista está apretando. El internacional portugués ha pedido garantías al Barça de que el fichaje será viable y espera una respuesta inmimente del club blaugrana ya que no desea perder el tiempo. Tiene otra importante oferta del Inter de Milán y desea finiquitar su futuro esta misma semana.

En el Barça sorprendió la opción de Cancelo y se está valorando. El portugués puede ayudar en los dos laterales aunque difícilmente puede jugar de central y ahí está la duda. Tampoco Hansi Flick apretó mucho en su primer verano como técnico barcelonista para retenerle en la plantilla y eso acabó motivando su salida traspasado al Al Hilal. Flick preferiría la llegada de un central con experiencia internacional o un futbolista con proyección y que haya tenido ya minutos en alguna liga importante.

El club blaugrana va a decidir esta misma semana con todas las carpetas abiertas, incluso la de Cancelo, que podría ser una oportunidad desde el punto de vista económico. El club tiene hasta el viernes para tramitar la baja de larga duración de Christensen y la intención es activarla para ir al mercado con calma ya que quedarán tres semanas por delante para poder fichar. Cancelo cobra mucho dinero en el Al Hilal, pero el club saudí está dispuesto a colaborar y Cancelo también estaría en disposición de perdonar dinero.

Las prisas de Cancelo vienen motivadas por el ultimátum que le ha dado el Inter de Milán. Los italianos estarían de acuerdo en asumir su cesión y liberarían a uno de sus centrales para que se fuera a jugar al Al Hilal como parte del intercambio ahorrándose algún salario importante de algún jugador que ahora no es titular. La operación estaría ya avanzada a la espera de que Cancelo de su OK. El Inter desea formalizar la operación esta semana o se desentenderá de su fichaje.

El agente de Cancelo, Jorge Mendes, tiene claro el salario que podría asumir el Barça por el límite salarial y está en condiciones de cuadrar los números. El Barça también está pendiente de otras posibles salidas de centrales en clubs europeos y creen que en las últimos días de enero podría surgir alguna opción interesante a nivel deportivo y económico. Flick y Deco tomarán una decisión final sobre Cancelo en Arabia Saudí, dónde se juega la Supercopa y dónde aún está el lateral portugués.