Joao Cancelo ya aparece en la web de la RFEF

Joao Cancelo ya es jugador del Barça, tras un día algo movido con el retraso de su presentación, después de que el conjunto azulgrana eliminara el anuncio al faltar al principio un documento relacionado con la fiscalidad. No obstante, en los últimos tiempos en Can Barça el anunciar un fichaje y el inscribirlo no necesariamente coincide en el tiempo, ya que con los problemas constantes de Fair Play Financiero los culers vienen sufriendo para generar el margen suficiente.

En el caso de Cancelo, no debería haber problema para realizar su inscripción, ya que, aun cuando el FC Barcelona sigue excedido y fuera de la regla del 1/1, se realizará gracia a la baja de larga duración de Andreas Christensen, que libera el 80% de la ficha del danés. De hecho, no es la primera vez que los azulgranas utilizan esta vía, pues ya se hizo servir en verano para que Joan Garcia pudiera jugar 'gracias' a la baja de Ter Stegen, así como en otras campañas para activar las fichas de jugadores como Dani Olmo o Vitor Roque.

Su nombre ya aparece como inscrito... pero no en LaLiga

Además, prueba de que la inscripción del lateral no peligra es que su nombre ya aparece en la web de la Real Federación Española de Fútbol como miembro de la primera plantilla del FC Barcelona, aunque todavía no en la web de LaLiga. Si bien en la mente de los culers están presentes inscripciones 'in extremis' que se produjeron en las anteriores campañas bajo el mandato de Joan Laporta, no parece que este vaya a ser el caso con la inscripción del exjugador de Valencia, Juventus, Manchester City o Inter de Milán entre otros clubes.

Joao Cancelo inscrito en la web de la RFEF / Redes A Partido Único

Y es que, tal como se informa desde la cuenta de X del medio 'a Partido Único', "para estar inscrito en LaLiga primero tiene que estar en la Federación". Esto se debe a que una vez la Real Federación Española de Fútbol ya cuenta con la documentación, "LaLiga verifica la documentación de la cesión mandada por el club y formaliza la inscripción".

En este sentido, la incorporación en calidad de cedido del representado por Jorge Mendes no peligra y Hansi Flick podrá tenerlo a su disposición cuando lo considere oportuno, aunque Deco declaró que "no esperaba que jugara ya este jueves ante el Racing de Santander en Copa del Rey".