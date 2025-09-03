Joao Amaral ya marca perfil propio

Joao Amaral es el fichaje estrella del área deportiva para esta temporada. El ejecutivo portugués, fichado por Deco, desempeña uno de los cargos estratégicos en el organigrama del club: ser el máximo responsable del departamento de scouting. Ha llegado en silencio para sustituir a su compatriota Paulo Araujo, que se ha ido al Oporto tras ser captado por André Villas-Boas y desempeñar el mismo cargo que hacía en Barcelona

El exdirector deportivo del Rio Ave, que es un especialista en la detección de valores, ha tomado el mando de su nuevo cargo, donde pretende poner su sello profesional y personal. Internamente, hay muchas esperanzas depositadas en él en los despachos de la Ciutat Esportiva.

Una de las primeras grandes decisiones que ha tomado es acudir él mismo al Mundial Sub-20, una de las grandes citas del calendario formativo del año, que empieza a disputarse a finales de este mes en Chile. Allí estará acompañado por uno de los scouts del club.

El Barça seguirá apostando por la captación de talento precoz en todo el planeta, dando continuidad a la atención en regiones estratégicas de exportación de jóvenes valores, como la africana, donde el club ha realizado varias operaciones en los últimos años.

Del buen trabajo realizado por esta área, que trabaja perfectamente integrada con Deco, han salido incorporaciones interesantes como el fichaje de Mika Fayé, que dio más de 9 millones de euros de beneficio en menos de un año, o el más reciente, el del extremo Roony Bardghji, por el que pujaban muchísimos equipos de la Premier League, y que cuenta con la plena confianza de Hansi Flick.