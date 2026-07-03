Joan Verdú, exfutbolista del Barça, opina sobre Víctor Valdés: "Se ha creado una imagen de él que no es la real"

El legado que dejó Víctor Valdés en la portería del FC Barcelona es completamente imborrable. El de Hospitalet de Llobregat defendió la camiseta azulgrana por todo lo alto, pero su marcha del club fue dolorosa, debido a que decidió no renovar su contrato, justo cuando sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, que lo dejó más de seis meses alejado de los terrenos de juego.

El portero se marchó al Manchester United, pero su experiencia en la Premier League no terminó de cuajar, ya que Louis van Gaal decidió apartarlo del primer equipo por problemas internos. Posteriormente, probó suerte en el Standard de Lieja, primero como cedido, y más tarde fichó por el Middlesbrough. Allí jugó una temporada y, al no renovar su contrato, decidió colgar los guantes.

Hace unos días, Joan Verdú, exfutbolista del FC Barcelona y del Espanyol, acudió al pódcast de 'El After de Post United', donde se sinceró de cómo era Valdés dentro del vestuario, entre otros temas.

En primer lugar, el exjugador quiso dejar claro que "la gente tiene una imagen suya un poco condicionada por hechos que han pasado y se crea una percepción que a lo mejor no es la real".

Sobre su relación con el ex del Barça, explicó que "yo con Valdés siempre estuve fenomenal". Por otro lado, no tiene dudas de que es "un tipo espectacular como persona".

Pinto y Valdés, durante un entrenamiento con el Barça / SPORT

"Me trató muy bien. Además, era el típico que, cuando acababan los entrenamientos, les decía a tres o cuatro compañeros: 'Oye, volvedme a chutar'. Era un tío incansable. Siempre quería más... Era un loco de la portería", desveló en 'El After de Post United'.

Verdú reconoció que coincidió con él, en un momento muy complicado para el guardameta: "Fue justo en la época en la que estaba en el filial y ya le tocaba subir al primer equipo. Hubo un momento en el que no quiso presentarse con el filial".

Noticias relacionadas

"Fue una etapa un poco complicada, pero era un tío con mucho carácter y él quería estar en el primer equipo sí o sí. Al final se lo ganó porque se lo merecía", concluyó.