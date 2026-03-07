Joan Soler: "Deco y Flick son claves en este éxito, no me imagino un Barça sin ellos"

Joan Soler ha sido miembro de la comisión deportiva y responsable del fútbol base del FC Barcelona hasta hace unas semanas, cuando dimitió para acompañar a Joan Laporta en la campaña electoral. Responsable deportivo de la candidatura 'Defensem el Barça' pasa balance a cuatro años y medio de gestión y habla también del futuro.

Empecemos por la actualidad. ¿Cómo va la campaña?

Intensa, explicando al socio lo que queremos hacer y que necesitamos otro mandato para culminar lo que hemos hecho. Estamos recogiendo por todo el territorio el cariño del socio que nos pide que sigamos.

Esta semana recibió el Barça buenas noticias por parte de LaLiga con un aumento de 81 millones de euros en el límite salarial de plantilla.

Es una gran noticia, un éxito de todas las personas que trabajan en el club. Recibimos una herencia muy complicada. Económicamente, pero también en el aspecto deportivo, con un equipo que quizá ya lo había dado todo y en el que no se habían hecho los cambios cuando tocaba. Con muchos jugadores con salarios desmesurados. En estos cuatro años y medio, la plantilla ha ido evolucionando y ganando fair play. Le hemos dado la vuelta. Se ha hecho un trabajo para llegar hasta aquí.

¿Qué representa para un miembro de la comisión deportiva estar en la regla 1-1?

Es algo necesario. Ya no solo por los jugadores que puedas fichar, también para poder inscribir a los que fabricas, pues deben tener un salario acorde a su nivel. Siempre ha sido una de nuestras prioridades. Antes de ir a buscar fuera, apostar por La Masia. Llegando a la regla 1-1, nos permitirá que los retoques que necesita la plantilla lleguen con más facilidad.

Deco nos decía en una reciente entrevista que pocos retoques y que los tiros van por un delantero y un central zurdo.

Se podrá fichar sin problemas porque estamos a 10-12 millones de la regla 1-1 y llegaremos a ella en verano. Ya se está trabajando en las posiciones a reforzar. Negociar sabiendo que no tienes masa salarial es complicado y ahora lo puede hacer con más tranquilidad. Todos los grandes jugadores quieren venir al Barça y a veces no tener fair play ha sido un impedimento.

¿Y cómo lo han hecho?

Haciendo equilibrios. También nos han ayudado los agentes. Aquí ha sido clave la experiencia del presidente, explicando lo que representa el Barça. Los agentes nos han ayudado mucho con los salarios, hemos pagado lo mínimo en traspasos y hemos priorizado La Masia. Tenemos jugadores diferenciales de la casa como Lamine, Cubarsí, Bernal, Fermín...

Sin hablar de nombres, ¿el Barça podrá fichar a un crack este verano?

Sí. El problema no ha sido nunca económico. Podíamos fichar un jugar por 80 millones y amortizarlo con un contrato de seis años. El problema era el espacio salarial, una vez ya está solucionado, el Barça puede firmar a cualquiera, pero con coherencia. Hay que mantener el equilibrio que hemos conseguido, salarial y deportivo.

El Barça estará en la regla del 1-1 este verano y podrá fichar a cualquiera, pero manteniendo la coherencia

¿Qué le da Deco al Barça?

Haber sido jugador y haber sido un futbolista importante en el Barça, con su carácter y sus conocimientos, le hace entender perfectamente a este club. Sabe lo que representa para el club los jóvenes y sabe cómo debe tratarlos por su experiencia como jugador. Además, se formó como agente y sabe lo que es el mercado. Nos da mucho equilibrio.

¿Y Hansi Flick?

Nos ha dado la estabilidad que buscábamos. Tiene carácter, pero también arropa al jugador. Necesitábamos esta estabilidad a nivel de equipo y de club. Es un señor en todos los sentidos, los árbitros lo respetan... Hace de padre a muchos jugadores jóvenes. Ha dado orden, rigor y es muy bueno tácticamente. Deco y él son la clave de los éxitos.

¿Ve muchos años a Flick en el Barça?

Está muy contento y para nosotros, cuantos más años esté, mejor. Querrá decir que todo va bien. Lo decidirá él, pero si fuese por nosotros, estará los años que quiera. Los resultados lo avalan.

Si ganan las elecciones, ¿cómo será la estructura deportiva?

Si está funcionando, mejor no tocar nada. Se debe mejorar y con más recursos económicos será más fácil. Yo no me imagino ahora al Barça sin Deco ni Flick.

Se le ve orgulloso de la plantilla que han construido.

Muchísimo. No hay más que ver el partido ante el Atlético de Madrid. Se lo dejaron todo. Los jugadores sienten el club como suyo. Son como aficionados que están jugando. Este punto hace que puedas ser imparable. Que haya tanta gente de La Masia, que hayamos apostado por ellos, te hace tener identidad y que la afición también se sienta identificada. Estamos repitiendo lo que hace unos años atrás nos dio muchos éxitos.

Joan Soler durante la entrevista con SPORT / Dani Barbeito

¿Qué tiene La Masia que fue capaz de crear a Messi y ahora a Lamine?

Parece increíble, premonitorio, aquella foto con Messi y un bebé que es Lamine. Tenemos el mejor fútbol base del mundo. Se trabaja muy bien y tenemos jugadores que son referentes a la edad que sea. Cogen experiencia, cuando llegan al primer equipo ya saben lo que es la presión y tienen mucha personalidad. La Masia fue la clave del éxito del mayor Barça de la historia y hemos seguido esta línea.

Antes hablaba de salarios desmesurados, ¿cómo se logra reducir aquella masa salarial?

Fue muy difícil al inicio, con pagos diferidos. Los que jugaban cobraban poco y los que no jugaban tenían fichas muy altas, desorbitadas. Inició el trabajo Mateu Alemany y Deco lo ha seguido. Ha sido clave la experiencia del presidente y su relación con muchos agentes. Y apostar por los jugadores de la casa. Los inicios fueron frustrantes porque no le podíamos dar a la afición los resultados que querían, pero ahora hemos llegado al final del camino.

Fuera veían un Barça hundido y quizá no se esperaban esto.

Ahora hay que recordar aquella lona de 'Ganas de volver a veros'. Seguro que no tienen ninguna gana de vernos. Hemos hecho un gran equipo en poco tiempo y con mucho recorrido. Cuando ves que los dos equipos de la capital se han gastado mucho dinero pero no dan con la tecla... Nosotros hemos acertado en los fichajes, todos tienen un valor superior, tenemos una plantilla valorada en 1.200 millones en transfermarkt. Entiendo que al resto, también a los clubes Estado y de la Premier, les dé un poco de rabia.

Tenemos equipo para ganar la Champions. Haber logrado en cuatro años ser uno de los favoritos ya es un éxito

¿La Champions es la asignatura pendiente?

Sería la constatación de que hemos vuelto a la élite. Es difícil, el año pasado nos quedamos a un minuto de jugar la final. Nuestros jugadores cada vez tienen más experiencia y creo que tenemos equipo para ganarla. Haber logrado en cuatro años ser uno de los favoritos ya es un éxito.

¿Qué ha pasado con la Superliga?

Cuando llegamos, el Barça había perdido peso en las instituciones. En LaLiga, en la Federación, en la UEFA. Ahora volvemos a estar fuerte, pero en aquel momento la situación era la que era y el proyecto nos pareció interesante. Estábamos intervenidos y ahora somos libres para tomar nuestro camino.

¿Se siente orgulloso de algún fichaje en especial?

Como responsable del fútbol base, me siento orgulloso cada vez que un jugador de La Masia hace un partido como los que están haciendo. De los fichajes, de todos. Han dado un gran rendimiento y han subido el valor del mercado. No nos podíamos equivocar y no nos equivocamos. Nos criticaron por fichar a Lewandowski y su rendimiento ha sido muy grande. Y ayuda mucho a los jóvenes. Raphinha es un jugador top mundial.

Te dicen que Vitor Roque fue un fracaso, pero costó 30 millones y lo vendimos por 25 con unos variables y un 20% de una futura venta. Está jugando muy bien y dicen que hay equipos de la Premier que lo quieren. Si lo traspasan recuperaremos el dinero e incluso ganaremos. Lo peor de todo es que han intentado hacer daño a Deco con él

Estamos en campaña y la otra parte se acuerda de Vitor Roque.

Es curioso que se acuerden solo de él y no de todos los otros que hemos fichado. Te dicen que es un fracaso, pero costó 30 millones y lo vendimos por 25 con unos variables y un 20% de una futura venta. Está jugando muy bien y dicen que hay equipos de la Premier que lo quieren. Si lo traspasan recuperaremos el dinero e incluso ganaremos. Vino muy joven y no se adaptó, pero recuperamos la inversión. Lo peor de todo es que se ha intentado hacer daño a Deco con Vitor Roque.

¿Lo peor del mandato fue todo lo que pasó con Xavi?

Con Xavi, con Koeman, cuando debes prescindir de jugadores que lo han sido todo en el club. Cuando se fue Messi, pero la junta debe mirar por el club y todo forma parte de un proceso.