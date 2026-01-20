Joan Soler: "Si el Barça hace su trabajo, el Madrid está en crisis"

Tras el pinchazo contra la Real Sociedad en San Sebastián, la euforia en algunos sectores de la afición del FC Barcelona parece haber disminuido, pues el Real Madrid se ha situado a solo un punto en la clasificación de LaLiga EA Sports. No obstante, antes de la derrota en Anoeta el Barça sumaba 11 triunfos seguidos que habían servido para ganar el primer título de la temporada en la final de la Supercopa de España, remontar y alcanzar el liderato en Liga y estar a solo tres partidos de la final de la Copa del Rey.

De esta manera, el momento actual de la institución que preside Joan Laporta es considerablemente mejor que el del eterno rival, el Real Madrid, y así lo ha querido transmitir Joan Soler, directivo del club, en el pódcast 'Sólo para Culés TV', en el que repasó la actualidad de ambos clubes.

El Barça tras conquistar la Supercopa de España / RFEF

"Los discursos del Madrid siempre son que no pasa nada"

Preguntado por el momento del Barça, Soler declara que "no es casualidad que cada vez juguemos mejor, estamos en una dinámica superpositiva y los chicos están con ganas de ganar muchos títulos". Sobre como estaban los integrantes de la plantilla después del pinchazo liguero, el directivo declara que "el equipo estaba tocado por haber perdido un partido en el que hicieron todo por no perderlo. Pero hoy te levantas orgulloso, porque este equipo vuelve a enamorar".

Eso sí, el trabajador del club no quiso descartar al Real Madrid para los títulos en los que cuentan con opciones: "El Madrid siempre es el Madrid, uno de los comentarios tras pinchar con la Real era 'jugamos así y ellos jugando mal están a un punto, no nos podemos confiar por eso mismo'. Hace años que ganan títulos importantes sin hacer un buen fútbol. Ellos también deben estar preocupados, hemos ganado tres finales consecutivas en Clásicos." La conclusión de Soler es clara, "si nosotros hacemos el trabajo que nos toca, el Madrid está en crisis, si estamos por delante, ellos van a sufrir, aunque su discurso sea siempre que no pasa nada y sepan disimular".

Otro de los temas más comentados en el entorno culer es la fecha de las elecciones, y Soler confirma que en la junta directiva de este jueves "se decidirá cuál es la fecha idónea para llevarlas a cabo". "En las elecciones será el momento de explicar lo que se ha hecho y que queremos para el futuro", sentencia el directivo. A modo de conclusión, Joan Soler comenta que "si tienes en cuenta el tema de las obras del estadio, el de la reconstrucción de la plantilla, la elección de Hansi Flick, y además tienes en cuenta la situación que había cuando llega esta junta, creo que hay que darle mucho mérito al trabajo realizado".