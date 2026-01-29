Joan Solé presenta 'El Barça, la nostra vida'

Joan Solé, impulsor del colectivo Cultura de Grada, presenta este próximo lunes 2 de febrero su primera obra, 'El Barça, la nostra vida', un libro en clave blaugrana como no podía ser de otra manera. El acto de presentación tendrá lugar a partir de las 18.30 horas en la Llibreria Ona (Pau Claris, 94, Barcelona) y durante el mismo Joan Solé, con una pasión heredada de su abuelo y de su padre por un escudo y un estadio, expondrá las inquietudes que le han llevado a iniciarse como escritor en clave blaugrana.

Cultura de Grada está teniendo un gran impacto en las redes sociales pues transmite las sensaciones de un aficionado que siente el club como parte de su familia y en 'El Barça, la nostra vida' Joan Solé hace un recorrido por los aspectos esenciales que unen y hacen vibrar al barcelonismo, desde el prisma muy personal de un culer de cuna, sobre valores que ni se compran ni se venden. En palabras del propio autor es "la historia de un niño que con el tiempo descubre que el Barça es algo más que un club, es un compañero de vida".

El acto se iniciará con una charla entre el autor y el periodista y escritor Albert Valor y la publicación del libro coincide con un momento en el cual el barcelonismo disfruta del buen momento de juego y resultados del equipo de Hansi Flick, líder en LaLiga 2025/26, clasificado para disputar los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Albacete y clasificado también, de manera directa, para disputar los octavos de final de la Champions League evitando el correoso play-off al que se han visto abocados Real Madrid y Atlético de Madrid. También, a las puertas de un nuevo proceso electoral.