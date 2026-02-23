Joan Solé: "El cierre de la Grada d'Animació ha despertado la cultura de grada culé"

Joan Solé Giménez, periodista y comunicador, es también impulsor de la iniciativa Cultura de Grada. Además, ha publicado recientemente el libro ‘El Barça, la nostra vida’, un relato en el que expone una forma muy particular de vivir el barcelonismo como socio y aficionado de a pie, de los que nutren la grada del Camp Nou cuando el Barça juega en casa y las localidades visitante cuando juega fuera.

¿Cómo valoras el mandato de Joan Laporta?

Es incuestionable que la herencia de Bartomeu era un reto enorme y que, desde el punto de vista del primer equipo masculino, con la llegada de Flick y la apuesta por La Masia ¡lo estamos pasando en grande! Ahora bien, en el ámbito social me duele ver que no se han emprendido iniciativas para reforzar el vínculo entre los socios y el club. Al contrario, estamos viendo cómo el modelo se está orientando cada vez más a ser una experiencia turística.

¿Qué es lo mejor y lo peor de los últimos años?

¡Lo mejor es Don Hansi Flick! Lo peor, la acelerada influencia del fútbol moderno en nuestro club, que nos lleva a priorizar el negocio y dejar atrás a nuestra gente. No puede ser que una familia de cuatro socios tenga que dejarse medio sueldo para ir al estadio o que si se quiere comprar la camiseta, incluso con descuento, cueste más de cien euros. Que se cierre el departamento de desplazamientos que abarataba los viajes. Que se cierre la Grada d'Animació sin mediar palabra y se instale una especie de división entre buenas y malas peñas. No puede ser. La deriva es peligrosa. Priorizar el negocio también es dañar nuestros principios. ¿Qué demonios hacemos llevando Qatar o el Congo en la camiseta? ¿Por qué no decimos ‘no’ a jugar la Supercopa en Arabia Saudí, país donde se vulneran derechos humanos? ¿Por qué decimos ‘sí’ a jugar un partido de liga en Miami?

¿Cuál crees que debe ser el camino a tomar en las próximas elecciones?

Hace tiempo que defiendo que es imperativo blindar nuestro modelo social; blindar un modelo de grada para que tengamos un pulmón en el estadio que levante a nuestros jugadores cuando lo necesiten. Tener un Departamento de Desplazamientos que facilite que los culés con menos recursos puedan acompañar al equipo allá donde vaya. Tener clara la relación y participación de los socios, que se sientan escuchados y protagonistas. Tejer un movimiento de peñas fuerte, rejuvenecido y cooperativo que haga llegar el barcelonismo a todas partes. Hay que blindarlo para que no pase que llega el presidente de turno y de un día para otro cierra la grada, desmantela los desplazamientos, arrincona a los socios para priorizar a los turistas y abandona a las peñas porque quiere.

Como miembro de la Grada d'Animació, ¿cómo viviste que os echaran?

Fue duro, no solo porque la propia Elena Fort admitió que el cierre era premeditado y las multas una mera excusa, sino también por la campaña de criminalización y señalamiento contra los grupos y sus miembros. Nunca entenderé estas guerras cainitas que emprenden algunas juntas; el Barça debe ser para todos. La grada no solo no había producido ningún incidente en casi una década de animación, sino que además era ejemplo de ofrecer una animación "apasionada, positiva, cívica e inclusiva", como dijo el propio Laporta en campaña en 2021. Ha sido complicado, pero este cierre nos ha permitido ver el despertar de la cultura de grada culé. Nos hemos encontrado con jugadores subiendo 'stories' de las previas, Marcus Sorg diciendo que nos echa de menos, peñas de todas partes dándonos apoyo y, como guinda, más de 10.000 culés firmando para que volvamos. ¡Impresionante!

¿Crees que se acabará solucionando después de que el club moviera ficha?

Yo solo pienso en volver, ¡y cuanto antes mejor! Confío mucho en los portavoces de los grupos, pero me cuesta mucho confiar en la palabra de quien ha estado más de un año y medio criminalizando a todo un colectivo sin miramientos. Si no es por las 10.000 firmas de apoyo que recogieron los grupos, la gente de Seguiment FCB y la iniciativa Cultura de Grada, quizá todavía estaríamos hablando de aquel proceso participativo de nueva grada que no sabemos en qué ha quedado ni cuánto ha costado. Mientras no blindemos el modelo social y todos tengamos claros nuestros derechos y deberes, siempre estaremos a merced de las filias y fobias del presidente de turno. Es una pena, porque el Barça debe ser motivo de alegría, hermandad y pasión. No de guerras cainitas.