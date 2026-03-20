Joan Sentelles, director de Operaciones del FC Barcelona, sobre la visibilidad reducida en el Camp Nou: “La solución no será rápida"

El director de Operaciones del Barça, Joan Sentelles, abordó en el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio una de las cuestiones que más debate ha generado en las últimas horas tras el encuentro ante el Newcastle: las localidades con visibilidad reducida en el Gol Nord del Camp Nou. El resposable de las obras explicó que esta situación no ha sido una sorpresa para el club. “La verdad es que estaba previsto. La visión del estadio es perfecta sin esta ‘U’ televisiva, desde la fila 1 hasta arriba del todo. Este problema ya lo teníamos en el antiguo estadio”, señaló, recordando que en el anterior Camp Nou también existían zonas afectadas, especialmente en el Gol Sud.

Flick, durante el círculo con sus jugadores en el Spotify Camp Nou / Valentí Enrich

El principal inconveniente actual se concentra en la colocación de la estructura televisiva, que condiciona la visibilidad en varias filas de la primera gradería del Gol Nord. “Hasta que no estás allí con todo colocado no puedes comprobar al cien por cien cómo afecta”, admitió. A ello se suma la necesidad de habilitar espacio para fotógrafos situados en esa zona, lo que incrementa el impacto en algunos asientos. Según detalló, el problema afecta aproximadamente a 350 localidades, aunque en partidos de Liga se reduce a unas 150, ya que la ubicación de la estructura puede ajustarse. En cualquier caso, el club ya ha tomado una primera medida: “Estamos bloqueando estos asientos para no venderlos, como ya se hizo en el último partido”.

Elena Fort y Joan Sentelles, en la rueda de prensa para explicar la vuelta al Spotify Camp Nou / VALENTÍ ENRICH

Sentelles también aclaró que la afectación se limita a las primeras filas. “A partir de la fila cinco o seis no hay ningún tipo de problema; en Liga, incluso desde la fila tres”, explicó. La pendiente de la gradería no se ha modificado respecto al antiguo estadio y una posible solución estructural como podría ser rebajarla fue descartada por su impacto global en la visibilidad del recinto. De cara al futuro, el club trabaja en alternativas, aunque sin plazos inmediatos. “Habrá que encontrar soluciones de compromiso. Hay opciones, como reubicar a los fotógrafos o modificar la disposición en ciertos partidos, pero no serán ni instantáneas ni rápidas”, advirtió.

Ampliación del Johan Cruyff

Más allá de la situación en el estadio provisional, Sentelles también se refirió a otro de los proyectos estratégicos del club: la ampliación del Estadi Johan Cruyff. El responsable del club aseguró que se trata de una actuación “relativamente sencilla” desde el punto de vista constructivo. La idea principal pasa por ampliar uno de los laterales del estadio e incluso actuar parcialmente en el Gol Nord para incrementar el aforo.

La jugadoras del FC Barcelona celebran uno de sus goles en el Estadi Johan Cruyff / Gorka Urresola Elvira

Aunque el proyecto aún no ha sido presentado formalmente en el Ayuntamiento, el club ya trabaja en su planificación y en aspectos clave como la movilidad. En este sentido, Sentelles destacó que el plan inicial de la zona ya contemplaba una mayor capacidad y que se están manteniendo conversaciones con operadores de transporte público para mejorar la frecuencia de acceso. La ampliación responde a una necesidad estructural, especialmente por el crecimiento del fútbol femenino y la previsión de mayor asistencia. “Nos hemos quedado con muy poca capacidad para el femenino, con el equipo que tenemos”, reconoció.

El proyecto se ejecutaría en dos fases y, aunque el coste aún no está definido, el calendario sí está marcado: el objetivo es que las obras estén finalizadas en septiembre de 2027. “En principio llegaríamos a tiempo”, afirmó Sentelles. Además, puso en valor la colaboración institucional: “El apoyo del Ayuntamiento y de la policía local en el Johan Cruyff está siendo muy grande”, concluyó, confiando en que la ampliación también contribuya a mejorar la movilidad y la experiencia de los aficionados.