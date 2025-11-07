Joan Sentelles, director del Espai Barça: "No tendremos gran problema para volver el día 22 al Spotify Camp Nou"

Satisfacción en el club azulgrana tras el 'ensayo general' de este viernes con el entrenamiento a puertas abiertas del primer equipo del Barça en el Spotify Camp Nou. Los 23.000 asistentes que acudieron no causaron ninguna incidencia importante y todo se desarrolló según lo previsto, incluso mejor, según palabras del director del Espai Barça, y responsable de las obras, Joan Sentelles. Se mostró optimista en el objetivo de que el primer partido oficial sea de aquí 15 días, el próximo 22 de noviembre, coincidiendo con la visita liguera del Athletic Club de Bilbao.

"Ha ido todo redondo, como preveíamos. Siempre hay cosas a mejorar, en cada partido hay incidencias, nos guste o no. Pero esperábamos una larga lista de incidencias ya ha sido muy corta: algún lavabo que faltaba jabón, alguna cartelería...", señaló, satisfecho, Sentelles al programa 'Tot Costa' de Catalunya Ràdio.

La licencia de actividades

Joan Sentelles explicó que "junto al Ajuntament de Barcelona, estamos trabajando codo a codo sobre si podemos alcanzar la licencia de actividades del partido del día 22". El representante del club azulgrana se mostró muy optimista en este sentido, y destacó que en el consistorio barcelonés también lo son, hasta el punto de declarar: "Creo que no tendremos gran problema en el objetivo que tenemos todos, nosotros y l'Ajuntament, que es volver el día 22 al estadio".

El director del Espai Barça remarcó la buena impresión del consistorio barcelonés en unas visitas en las que se mira todo con lupa. "Las visitas técnicas están funcionando muy bien, muy contentos con el estado de acabado de la fase 1B, pero son muchos metros cuadrados", recordó. Y añadió: "Hay que mirarlo todo: escaleras, barandillas, sistemas de evacuación.... Hoy comprobamos que funcionan, francamente, muy bien".

En este sentido, en el de la salida ordenada de los asistentes en caso de evacuación, una cuestión que es de vital importancia, Joan Sentelles se congratuló porque "el objetivo de bajar de 12 a 8 minutos es real, no solo simulación".