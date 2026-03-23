Joan Sentelles, director d'Operacions del FC Barcelona, sobre la visibilitat reduïda al Camp Nou: “La solució no serà ràpida"
El director de Operaciones del FC Barcelona asegura que la poca visibilidad en el Gol Nord del Camp Nou estaba prevista
El director d'Operacions del Barça, Joan Sentelles, va abordar en el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio una de les qüestions que més debat ha generat en les últimes hores després de l'encontre davant del Newcastle: les localitats amb visibilitat reduïda al Gol Nord del Camp Nou. El responsable de les obres va explicar que aquesta situació no ha estat una sorpresa per al club. “La veritat és que estava previst. La visió de l'estadi és perfecta sense aquesta ‘U’ televisiva, des de la fila 1 fins a dalt de tot. Aquest problema ja el teníem a l'antic estadi”, va assenyalar, recordant que en l'anterior Camp Nou també existien zones afectades, especialment al Gol Sud.
El principal inconvenient actual es concentra en la col·locació de l'estructura televisiva, que condiciona la visibilitat en diverses files de la primera graderia del Gol Nord. “Fins que no ets allà amb tot col·locat no pots comprovar al cent per cent com afecta”, va admetre. A això s'hi suma la necessitat d'habilitar espai per a fotògrafs situats en aquesta zona, cosa que incrementa l'impacte en alguns seients. Segons va detallar, el problema afecta aproximadament 350 localitats, encara que en partits de Lliga es redueix a unes 150, ja que la ubicació de l'estructura es pot ajustar. En qualsevol cas, el club ja ha pres una primera mesura: “Estem bloquejant aquests seients per no vendre'ls, com ja es va fer en l'últim partit”.
Sentelles també va aclarir que l'afectació es limita a les primeres files. “A partir de la fila cinc o sis no hi ha cap mena de problema; a la Lliga, fins i tot des de la fila tres”, va explicar. El pendent de la graderia no s'ha modificat respecte a l'antic estadi i una possible solució estructural com podria ser rebaixar-la va ser descartada pel seu impacte global en la visibilitat del recinte. De cara al futur, el club treballa en alternatives, encara que sense terminis immediats. “Caldrà trobar solucions de compromís. Hi ha opcions, com reubicar els fotògrafs o modificar la disposició en certs partits, però no seran ni instantànies ni ràpides”, va advertir.
Ampliació del Johan Cruyff
Més enllà de la situació a l'estadi provisional, Sentelles també es va referir a un altre dels projectes estratègics del club: l'ampliació de l'Estadi Johan Cruyff. El responsable del club va assegurar que es tracta d'una actuació “relativament senzilla” des del punt de vista constructiu. La idea principal passa per ampliar un dels laterals de l'estadi i fins i tot actuar parcialment al Gol Nord per incrementar l'aforament.
Encara que el projecte encara no ha estat presentat formalment a l'Ajuntament, el club ja treballa en la seva planificació i en aspectes clau com la mobilitat. En aquest sentit, Sentelles va destacar que el pla inicial de la zona ja contemplava una major capacitat i que s'estan mantenint converses amb operadors de transport públic per millorar la freqüència d'accés. L'ampliació respon a una necessitat estructural, especialment pel creixement del futbol femení i la previsió de més assistència. “Ens hem quedat amb molt poca capacitat per al femení, amb l'equip que tenim”, va reconèixer.
El projecte s'executaria en dues fases i, encara que el cost encara no està definit, el calendari sí que està marcat: l'objectiu és que les obres estiguin finalitzades el setembre de 2027. “En principi arribaríem a temps”, va afirmar Sentelles. A més, va posar en valor la col·laboració institucional: “El suport de l'Ajuntament i de la policia local al Johan Cruyff està sent molt gran”, va concloure, confiant que l'ampliació també contribueixi a millorar la mobilitat i l'experiència dels aficionats.
