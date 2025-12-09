Joan Sentelles: "Ya tenemos detectados más de 400 casos de reventa de entradas para el partido ante el Eintracht"

El Barça trabaja con la confianza de evitar que esta noche (21h CET), en el partido de Champions League ante el Eintracht Frankfurt, se repitan escenas como las vividas en el duelo de Europa League de 2022, en el que los aficionados del conjunto alemán protagonizaron una invasión en las gradas del Spotify Camp Nou.

Para el duelo continental de este martes, el club azulgrana se ha blindado vendiendo únicamente entradas a los socios, si bien es cierto que hay más de 1.000 aficionados del Eintracht que han viajado a la capital catalana sin ticket, y que se las están ingeniando de todas las maneras posibles para poder presenciar en primera persona el partido de esta noche. "Han acudido a la OAB muchos alemanes para hacerse socios del Barça y poder comprar así una entrada, pero la oficina lo ha comunicado rápidamente y se ha tomado la decisión de no dar altas de socios en el día de hoy. Nuestros cálculos hablan de unos 1.000 alemanes sin entrada para el partido de esta noche", comentó Joan Sentelles, jefe de operaciones del Barça, en el programa 'Que t'hi jugues'.

La afición del Barça empuja más fuerte en el Spotify Camp Nou / Valentí Enrich

La posibilidad de ceder entradas

Un Sentelles que también explicó el procedimiento a seguir por los socios y socias del club para acceder al Spotify Camp Nou a presenciar el compromiso de Champions. "Se limitaron la venta de entradas únicamente a socios, más allá de quien tiene el pase de temporada. Las entradas se pueden ceder, debe ser nominativo, poner los datos de la persona que recibirá el ticket, algo que nosotros estamos monitorizando. Dicho receptor recibirá la entrada a través de la aplicación de FCB Tickets. Cuando haces la compra tienes que nominarla con la persona que acudirá. Una vez que se ha confirmado el nombre de una persona, no se puede transferir a otra persona distinta. Puede ser que el campo esté más vacío de lo normal, pero entiendo que es porque solo hemos puesto las entradas a la venta para socios, no porque se puedan o no transferir. Los que transfieren las entradas normalmente suponen un porcentaje de entre el 10 y el 15%", desveló un Sentelles que también explicó que no se han vendido todas las entradas que estaban a disposición de los socios.

Más de 400 entradas detectadas que se han intentado revender

"Hemos detectado más de 400 casos de reventa de socios, en una gran mayoría a receptores alemanes. Se les abrirá un expediente sancionador en la Comisión de Disciplina y se investigará si es justificado o no. A estos 440 socios se les ha anulado la petición de venta de entrada. La ventaja que tenemos ahora respecto al partido ante el Eintracht de 2022 es que el sistema está más informatizado y la trazabilidad es clarísima. Creo que reduciremos la posibilidad de reventa de entradas en una cantidad importante", comentó Sentelles sobre los casos de reventa ya detectados, y poniendo sobre aviso a los socios y socias que se puedan plantear hacer lo mismo en la previa del partido.

El mosaico del Spotify Camp Nou para celebrar el 126 aniversario del FC Barcelona contra el Deportivo Alavés / Dani Barbeito

Las puertas del Estadio abren dos horas antes del inicio del partido

Respecto a los controles de seguridad, Sentelles explicó que no existirán novedades significativas respecto al procedimiento habitual, pero sí que hizo un llamamiento a que la afición azulgrana acuda con mayor antelación de la normal. "Habrá el mismo control que se hace en cada partido, enseñar la entrada para la verificación con la pda y presentar el documento acreditativo. En este partido, seguramente seremos más estríctos si hace falta y tendremos más dispositivos en las entradas para poder subsanar posibles retrasos. Por eso estamos avisando a los socios con entrada que vengan lo antes posible y lo hagan de manera escalonada. Abrimos las puertas dos horas antes, y recomiendo, tanto por temas de movilidad como de operativa de acceso al estadio, cuanto antes se pueda venir, mejor", contó.

Por último, sobre si se reubicará a afición del Eintracht que se encuentre fuera de la zona visitante, Sentelles apeló más a ese trabajo previo para evitar que entren al campo. "Si tienen una entrada válida, no podemos hacer muchas cosas. Nuestro trabajo será saber como han conseguido esa entrada y evitar que accedan con esos tickets al estadio. Pero una vez sentados en la grada, poco más podemos hacer".