Joan Manuel Serrat, cantautor de 82 años, sobre el Barça y Hansi Flick: "Es un fenómeno, pero nos metió mucha leña"

En Catalunya existen figuras populares que se han ganado el respeto y la admiración del pueblo gracias a su aportación a la cultura del territorio, bien sea con actos sociales o con la música. Este es el caso del cantautor Joan Manuel Serrat, un icono de la canción en toda España que lleva más de 60 años subiéndose a los escenarios del país y que personaliza a toda una generación que vivió la posguerra.

Ahora, con 82 años a sus espaldas, Serrat recibe todos los honores que merece y gira por todo el país de gala en gala. Premio Princesa de Asturias en 2024, el artista del barrio de Poble-sec de Barcelona ha sido reconocido por la Cadena SER con el Toresky 2026 de Honor Ràdio Barcelona, en una gala en la que también estaba presente el extremo brasileño del Barça, Raphinha, en el marco de 'La Nit de la Ràdio', en el Tetre Tívoli barcelonés.

El cantante es el primero que recibe el honor por parte de la emisora en reconocimiento a toda una carrera, igual que el azulgrana recibió el de Mejor deportista del año por la gran temporada que cuajó el curso pasado: "Parece que alguien ha visto mis partidos", comentaba en una clara alusión a los premios que no ha recibido durante el año por parte de la FIFA y otros estamentos futbolísticos, pese a los números.

Con el futbolista en la sala, Serrat habló del Barça durante su discurso de agradecimiento tras recibir la estatuilla. "Hansi Flick es un fenómeno", señalaba a Sique Rodríguez, que también presenta el programa deportivo 'Què t'hi jugues!' en SER Catalunya.

"¿Merecería (el técnico) 'palabras de amor sencillas y tiernas'?", pregunta el periodista en referencia a su canción homónima de 1967. "Le llevaría las velas detrás el día que quiera... Este hombre es realmente un admirable y nos ha dado muchas alegrías", destaca el cantante sobre el técnico del Barça.

Sin embargo, no olvida la derrota más trágica de la historia culé reciente, que precisamente llegó a manos del Bayern de Múnich de Flick, en el año 2020: "Nos metió mucha leña, que parece que ya nadie se acuerde de los ocho 'pirulos' que nos clavaron", recuerda Serrat, levantando las risas del público.

Además, reconoce que "tenemos una plantilla extraordinaria, joven y entregada, y nos hace disfrutar" y desea que "la suerte le acompañe, porque también nos acompañará a nosotros, los que los seguimos".

"Ojalá lleguen días fantásticos para todos", sentencia, antes de terminar el discurso bromeando con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a quien también le desea esos 'buenos días'.