Joan Laporta visita Noel Alimentaria

El presidente electo del Barça, Joan Laporta, tiene una agenda apretada a pesar de no estar ejerciendo de presidente del club. Está en contacto con Rafa Yuste, presidente de la junta directiva provisional hasta final de temporada, y realiza algunas apariciones públicas como socio número 9.601 del club azulgrana. También como amigo.

En este sentido, ha visitado este jueves el estand que Noel Alimentaria tenía en Alimentaria, una de las ferias más importantes de todas las que se celebran en Barcelona. Laporta ha acudido al encuentro acompañado de los directivos Xavier Puig y Joan Soler, de Enric Masip y Bojan Krkic. Allí ha departido con Joan Boix, presidente de Noel Alimentaria y directivo del FC Barcelona en la primera etapa de Laporta en el palco del Camp Nou. También con su esposa, Anna Bosch, y los hijos de ambos, Albert y Xavier.

Boix fue directivo del FC Barcelona entre los años 2005 y 2010, siendo nombrado por Laporta, tras la dimisión de Ferran Soriano, vicepresidente económico de la entidad, cargó que ocupó hasta el fin del mandato del actual presidente del Barça. Actualmente es vicepresidente de la Fundació del FC Barcelona y un asiduo del palco del estadio barcelonista.

En varias ocasiones, Boix fue tentado para volver a formar parte de la directiva azulgrana, pero el empresario siempre ha preferido dedicarse al negocio familiar convertido en multinacional y una de las empresas más destacadas de Catalunya.