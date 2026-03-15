Joan Laporta y Víctor Font: Dos socios y un destino

Fiesta de las grandes este domingo en el Spotify Camp Nou. Y no solo porque el equipo de Hansi Flick, ya con 62.000 espectadores en las gradas, se enfrente al Sevilla a partir de las 16.15 horas. El barcelonismo elige este domingo a quien será su presidente los cinco próximos años. Será un cara a cara entre el presidente saliente, Joan Laporta, y Víctor Font. Ambos repiten el duelo del 2021, aunque ahora lo hacen el uno contra el otro, mientras hace cinco años compartieron protagonismo con Toni Freixa.

Desde las nueve de la mañana y hasta las nueve de la noche, un total de 114.504 socios de la entidad están convocados a las urnas, que en su mayoría estarán en una carpa situada junto al Palau Blaugrana, aunque el club también ha dispuesto puntos de votación en Girona, Lleida, Tarragona y Andorra. Los socios deberán elegir entre el proyecto de la candidatura 'Defensem el Barça', que encabeza Joan Laporta, y el de 'Nosaltres', que lidera Víctor Font.

Lo harán tras una larga y dura campaña que se inició con la presentación de una demanda contra Laporta y diversos miembros de su junta directiva ante la Audiencia Nacional interpuesta por un socio, demanda desestimada por la Audiencia Nacional. Desde la candidatura 'Defensem el Barça' siempre han insinuado que Font estaba detrás de ella. La carrera electoral la iniciaron cuatro socios. Además de Laporta y Font, también aspiraban a la presidencia Xavier Vilajoana y Marc Ciria. El primero no presentó las 2.337 firmas necesarias para convertirse en candidato, mientras el segundo no pasó el corte después de que la Junta Electoral le invalidase 598 de las 2.845 presentadas. Ciria presentó recurso ante la Federación Catalana, pero fue desestimado.

La campaña

Una vez ya quedaron Laporta y Font en un cara a cara, la última semana de campaña tuvo varios nombres propios. Apareció Xavi para dar apoyo a Font y Laporta respondió indicando que el egarense actuaba con resentimiento. Alejandro Echevarría ha sido otro nombre propio. Como Deco. La victoria de Font significaría el adiós del director deportivo, entrando en su lugar el tridente formado por Carles Planchart, Albert Puig y Francesc Cos. Laporta ha insistido que este hecho sería una mala noticia porque. Según el presidente saliente, también significaría el adiós de Hansi Flick al banquillo azulgrana. El nombre de Messi ha sido también otro de los que han aparecido. No se ha pronunciado el argentino. Font ha acusado a Laporta de ser el culpable de la marcha de Messi y ha presentado un plan para regreso, mientras Laporta cree que el de Rosario ya es pasado y que el presente es Lamine, Cubarsí, Fermín y compañía.

Joan Laporta y Víctor Font posaron para SPORT con camisetas con dorsales significativos. El '14' de Cruyff para Laporta y el '10' de Messi para Font / Dani Barbeito

También han debatido ambos candidatos de economía. Laporta tiene claro que han salvado al Barça de la ruina con decisiones arriesgadas y valientes y que a partir de ahora el club no hará otra cosa que crecer, mientras Font ha insistido en la deuda del club y ha puesto el acento en contratos como los de Limak, New Era Visionary Group y la comisión pagada a Darren Dein por la renovación del contrato de Nike.

La remodelación del Spotify Camp Nou también ha estado muy presente durante la campaña electoral. Por la elección de la constructora, criticada por unos y defendida por otros. Estos últimos, la junta saliente ha destacado la valentía que tuvieron apostando por un proyecto tan importante a pesar de la crisis. Las ideas, los modelos, los proyectos dejan paso este domingo a las urnas. Antes de la medianoche, el Barça tendrá presidente.