Joan Laporta tuvo un emotivo encuentro con los peñistas de Gante y París antes del Brujas - Barça

El presidente Joan Laporta tuvo una mañana intensa en Brujas a la espera de vivir en el Jan Breydel Stadium el cuarto choque europeo de la temporada entre el Club Brujas y el Barça. Además de atender a los habituales actos institucionales también tuvo unos minutos para recibir a la Peña Blaugrana de Gante y la Peña Barcelonista de París, que este miércoles celebra su 15 aniversario.

Laporta debía visitar el Ayuntamiento de la ciudad, en donde fue recibido por el alcalde de la ciudad flamenca y por el presidente del Club Brujas. Pero antes, acompañado por el directivo del área social, Josep Ignasi Macià, recibió en el hotel donde se hospeda la delegación barcelonista a los representantes de estas peñas que se han desplazado para poder ver en acción a su equipo en directo.

El presidente les agradeció el compromiso y el barcelonismo que han demostrado a lo largo de todos estos años de proselitismo culé en el corazón de Europa, y ha respondido preguntas relacionadas con la actualidad.

Hansi Flick firmó autógrafos y se fotografió con los culés presentes en Brujas / FC BARCELONA

El factor Flick

Pero además, los peñistas se llevaron la alegría de que pudieron conocer al entrenador del equipo, Hansi Flick. El técnico alemán, en su línea habitual, fue muy amable con todos ellos, sin escatimar una foto o un autógrafo, y contestando con simpatía a las rápidas preguntas que los más valientes se atrevieron a formular, aunque sin soltar prenda sobre sus planes, como es lógico.

A continuación, Joan Laporta se desplazó hasta el Ayuntamiento en donde tuvo lugar la recepción oficial junto al alcalde Dirk De Fauw y en donde realizó declaraciones para la prensa.

Finalmente, acompañados por el alcalde y el presidente del Brujas y sus respectivas delegaciones, Joan Laporta y Rafael Yuste, Miquel Camps, Joan Ignasi Macià, Elena Fort, Xavier Barbany y Joan Soler se desplazaron por el centro de la bella ciudad belga hasta llegar al restaurante Zet'Joe de Geert Van Hecke en donde se celebró el almuerzo de directivas.