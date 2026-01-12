Joan Laporta tranquiliza al barcelonismo sobre el futuro de Hansi Flick

En la resaca de la final de la Supercopa de España tras el triunfo barcelonista (3-2) sobre el Real Madrid, el presidente del FC Barcelona Joan Laporta tranquilizó a los seguidores azulgranas sobre la continuidad de Hansi Flick al frente del banquillo del Spotify Camp Nou. El dirigente barcelonista está seguro de que el técnico alemán va a seguir mucho tiempo en el club "porque su contrato está hecho con el corazón".

Laporta atendió a los micrófonos de 'Catalunya Ràdio' y 'Rac 1' este lunes y el máximo dirigente del club catalán, que lógicamente estaba muy contento por cómo se desarrolló el torneo disputado en Arabia Saudí tras imponerse a Athletic Club y Real Madrid para levantar el primer título de la temporada, abordó diferentes temas de la actualidad del club, desde el fichaje de Joao Cancelo a la posible salida de Ter Stegen o la fecha de la convocatoria de las elecciones.

Hansi para mucho tiempo

Uno de esos temas fue el papel de Hansi Flick al frente del conjunto blaugrana. Joan Laporta destacó el trabajo que el entrenador alemán está realizando desde su llegada al club, cómo ha sabido sacar lo mejor de los jugadores que tiene a su disposición y la forma como se ha identificado con la entidad.

En este sentido, el presidente del Barça aseguró que tiene plena confianza en que Hansi Flick va a seguir mucho tiempo al frente del proyecto del primer equipo aunque su contrato expire en junio de 2027 tras renovarlo el 21 de mayo de 2025.

"Yo espero que esté muchas temporadas más. A los aficionados les digo que estén tranquilos en este aspecto porque tiene contrato por más temporadas y, lo más importante, el contrato de Hansi Flick está hecho con el corazón y a partir del ligamen que ha establecido con el club y la ciudad de Barcelona en donde se siente muy a gusto".

Flick dijo estar ligado a Laporta

Estas declaraciones de Joan Laporta llegan semanas después de que Hansi Flick, al ser preguntado por su futuro al frente del banquillo del Barça, ligó su continuidada a lo que pueda suceder en el próximo proceso electoral del club, que arrancará a partir del próximo mes de marzo y que debe estar cerrado antes de finalizar el mes de junio, según fijan los estatutos del club.

Cuando fue preguntado por la demora en la prolongación de su contrato, que expira en junio de 2027, Hansi Flick comenó: "Un año y medio en un club como este es muchísimo tiempo, me alegra mucho estar en este club, me encanta trabajar con Deco, el resto del 'staff', expertos... Son fantásticos. También el presidente, el es el motivo por el cual estoy aquí. Es muy importante tener esta confianza, mi 'staff' y yo lo sentimos. Ya veremos lo que ocurre el año que viene con las elecciones, se puede ver afectado por la decisión del presidente. La vida aquí es fantástica, pero también tengo que asumir la responsabilidad por cómo jugamos", argumentó.