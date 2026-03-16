¿Por qué Joan Laporta no será presidente del Barça hasta el 1 de julio? Esto dicen los estatutos

Joan Laporta ha sido escogido por unanimidad nuevo presidente del FC Barcelona. Sin sorpresas como se esperaba, el mandatario repetirá cargo por tercera vez para defender el modelo de gestión que ha llevado al club al éxito, aunque no podrá empezar a ejercer su nueva posición hasta el próximo 1 de julio.

Y es que como mandan los estatutos del club azulgrana, el nuevo presidente deberá esperar unos meses tras la celebración de las elecciones para tomar posesión de su cargo. Lo estipula claramente el Artículo 54: "Si el proceso electoral ha sido consecuencia de la finalización natural del mandato de la anterior Junta Directiva, la nueva Junta elegida deberá tomar posesión el día 1 de julio siguiente a las elecciones, y cesarán simultáneamente los miembros que queden de la Junta anterior", se explica.

Artículo 54.º Toma de posesión y comunicaciones Si el proceso electoral ha sido consecuencia de la finalización natural del mandato de la anterior Junta Directiva, la nueva Junta elegida deberá tomar posesión el día 1 de julio siguiente a las elecciones, y cesarán simultáneamente los miembros que queden de la Junta anterior.

Es el supuesto que ha ocurrido en esta ocasión; la Junta Directiva finalizó su mandato de manera natural como indican los estatutos del club azulgrana y se procedió a la convocatoria de una fecha para las elecciones, que se fijó finalmente para el domingo 15 de marzo. De esta manera, la nueva Junta -que en este caso es la misma que ocupaba el cargo hasta ahora- renovará su mandato y tomará posesión el día 1 de julio.

Joan Laporta, durante el debate previo a las elecciones de FC Barcelona / EFE

No es el único artículo que se refiere a esta situación en los estatutos del FC Barcelona. Según el Artículo 34.1, "el mandato de la Junta es simultáneo para todos los miembros y tiene una duración de cinco años naturales, que se inician el día 1 de julio y finalizan el 30 de junio". Y el 34.2, que estipula que "cuando se produzca la renovación de la Junta a causa del cese anticipado del mandato anterior, según lo que prevé el artículo 35.4, la nueva Junta iniciará el mandato desde el momento de la toma de posesión, que tendrá lugar en un plazo máximo de diez días naturales desde la fecha de la elección". Y remata que "en este supuesto, la duración del mandato es de cinco años naturales completos, más el tiempo comprendido entre el día de la toma de posesión y el primer día 1 de julio siguiente a la toma de posesión".

Artículo 34.º Duración del mandato 34.1. El mandato de la Junta es simultáneo para todos los miembros y tiene una duración de cinco años naturales, que se inician el día 1 de julio y finalizan el 30 de junio. 34.2. Cuando se produzca la renovación de la Junta a causa del cese anticipado del mandato anterior, según lo que prevé el artículo 35.4, la nueva Junta iniciará el mandato desde el momento de la toma de posesión, que tendrá lugar en un plazo máximo de diez días naturales desde la fecha de la elección. En este supuesto, la duración del mandato es de cinco años naturales completos, más el tiempo comprendido entre el día de la toma de posesión y el primer día 1 de julio siguiente a la toma de posesión.

La situación es clara en Can Barça: Rafa Yuste, presidente en funciones, lo será hasta el próximo 30 de junio y el día siguiente, el 1 de julio, Joan Laporta volverá a tomar el cargo. Si el actual mandatario consigue mantener un mínimo de un tercio de los miembros de la Junta Directiva saliente, como sucederá, no deberá constituirse una comisión gestora, así que la transición entre mandatos se hará de manera natural. La tercera era de Joan Laporta al frente del FC Barcelona ya es una realidad.