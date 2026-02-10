Joan Laporta, una semana de relax

Joan Laporta presentó este lunes la dimisión como presidente del FC Barcelona para presentarse a las elecciones que se celebrarán el próximo 15 de marzo. Tras la reunión de la junta directiva en la que se formalizó la renuncia del presidente y unos cuantos de sus directivos, Laporta ya se marchó de las instalaciones del club como un socio más. No hizo uso del coche del presidente y dejó las oficinas en el vehículo de su buen amigo Xavi Puig, responsable del fútbol femenino hasta este lunes.

La precampaña ha empezado y la lucha por lograr las 2.337 firmas necesarias para ser candidato se empieza a librar. Laporta, de todos modos, se toma esta primera semana con tranquilidad y no realizará todavía actos electorales. De hecho, dos de las personas que dirigirán la campaña de Laporta, Jordi Finestres y Gabriel Martínez, no dejarán sus actuales cargos en el club hasta el próximo lunes. Lo harán entonces para ponerse al frente de un grupo en el que también estarán la hermana del presidente, Maite Laporta, y Jordi Cuminal.

Uno de los primeros actos de campaña de Laporta será la inauguración de la que será su sede electoral, prevista para el próximo martes. Será la última que se abrirá. La de Víctor Font, situada en la Diagonal con Rambla Catalunya, se inauguró el domingo. Las de Marc Ciria y Xavi Vilajoana están en Les Corts y se inauguran esta semana.