Joan Laporta recibe el alta y sale del Hospital de Barcelona

El presidente del FC Barcelona Joan Laporta recibió el alta médica este viernes y pudo abandonar las instalaciones del Hospital de Barcelona, en el que superó una arritmia, para seguir con la recuperación en su domicilio particular.

Joan Laporta emitió el pasado martes un comunicado en el que informó sobre su estado de salud y tranquilizó al barcelonismo, explicando que le habían "revertido la arritmia" que le había sido diagnosticada. Laporta agradeció el trato humano y los cuidados médicos del personal sanitario del Hospital de Barcelona, dirigidos por el Dr. Jordi Morillas.

Tras una buena evolución, el dirigente barcelonista ha recibido el alata para seguir con su mejora en su domicilio y como ya hiciera días atrás lo ha anunciado a través de sus redes sociales, en concreto de su cuenta en Instagram. "¡Ya me han dado de alta!", comienza el comunicado del presidente del Barça:

El mensaje de Joan Laporta de agradecimiento a los médicos / INSTAGRAM

"Reitero mis agradecimientos a todos los médicos y médicas, enfermeros y enfermeras de los diferentes servicios del Hospital de Barcelona como Urgencias, UCI, Laboratorio, Anestesiología, Cardiología, Radiología, Endoscopia y otros, además de todo el personal sanitario, auxiliares y del personal de limpieza. Añadiendo un agradecimiento especial a las doctoras Calizaya, Romera y Arbesú por la atención médica y humana que me han dado, y especialmente al doctor Xavier Sanz, excelente internista y que es nuestro referente cuando tenemos problemas de salud en el FC Barcelona".

"Gracias también a la doctora Paula Saludes, directora médica del Hospital de Barcelona por estar pendiente e informada de todo y por informarnos puntualmente de todo lo que realizará el hospital en referencia al caso en concreto y con la confidencialidad requerida en estos casos. La organización del Hospital de Barcelona y el trato médico y humano son modélicos".

"Para terminar, aprovecho para poner en valor el acuerdo de patrocinio que hemos renovado entre el FC Barcelona y Assistència Sanitària como socio modélico oficial del club, que garantiza la mejor calidad y excelencia médica para todos nuestros jugadores y jugadoras profesionales", concluye Joan Laporta.