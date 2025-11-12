Joan Laporta: "No es realista hablar del retorno de Messi como jugador"

El presidente del FC Barcelona Joan Laporta atendió a los micrófonos del programa 'El Matí de Catalunya Ràdio' y durante la entrevista de Ricard Ustrell el dirigente azulgrana abordó la actualidad del club que tiene diferentes frentes abiertos.

Evidentemente, uno de los focos de atención era la visita sorpresa de Leo Messi al Spotify Camp Nou sin contar con el club y que coincidió con la publicación de la entrevista en SPORT en la que revelaba su dolor por la manera como tuvo que salir del Barça y su deseo de regresar a Barcelona y a la entidad cuando cuelgue las botas.

"Bien, sé cómo fue", recordó Laporta, quien consideró que la visita relámpago de Messi "fue un acto espontáneo y de barcelonismo. No lo sabía", admitió, aunque añadió que Leo pude regresar al Camp Nou cuando quiera porque "es su casa. Cuando me dijeron como fue, me pareció un arrebato simpático, espontáneo y un acto de barcelonismo".

El presidente añadió el momento de las relaciones entre él y su directiva y el astro argentino. "Es una relación correcta, no le envié ningún mensaje. Aquí le queremos, esta es su casa y él lo sabe. Siempre lo hemos dicho, es de justicia que tenga el homenaje más bonito del mundo, creo que será maravilloso".

Laporta dijo al respecto que "estamos trabajando para que aquí se puedan jugar partidos y en este marco, me gustaría que se llevase a cabo un homenaje para el mejor jugador de la historia. Me consta que a él también le gustaría. Tal y como fue todo, no me arrepiento de nada: el Barça está por encima de todos. No fue como todos querríamos, pero en ese momento no se pudo dar. Si el homenaje puede rehacerlo, estaríamos contentos". Eso sí, dejó claro que "no es realista hablar del retorno de Leo Messi como jugador".