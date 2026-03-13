FC BARCELONA
Joan Laporta promete una rebaja drástica en el precio de las entradas del Barça: "Los socios no abonados pagarán un 50% menos"
El hasta ahora presidente del conjunto azulgrana agradeció la paciencia de la masa social del club en los últimos años y aprovechó para prometer mejoras
El debate entre Joan Laporta y Víctor Font previo a las elecciones presidenciales del FC Barcelona ha dejado muchos titulares. Los dos candidatos trataron todos los temas posibles, destacando dirección deportiva, situación actual de las secciones, potenciales fichajes y la situación de los socios de cara a los últimos años.
Este último tema fue una de las preguntas que Víctori Font le lanzó a Laporta. El aspirante a la presidencia se mostró especialmente crítico, y así lo reflejó en el momento de formular la pregunta: "¿Qué le diría a una familia de cuatro socios que para ir al Barça-Sevilla tienen que gastarse 636 euros?".
El encarecimiento de las entradas para los socios no abonados y el resto de aficionados azulgranas ha sido uno de los grandes puntos de preocupación en los últimos años. Consciente de ello, Laporta sorprendió con una promesa que, en caso de cumplirse, mejoraría drásticamente la situación de toda esta masa social.
"Ahora que hemos recuperado al club, de pasar la travesía del desierto, lo que haremos será dar el 50% de descuento a los socios no abonados. No hablo solo de palabras, como tú. Hemos hecho muy buen trabajo y entramos en una fase de consolidación", respondió Laporta.
