Laporta se abre en canal: infancia turbulenta, mili dura y su última etapa al frente del Barça

Joan Laporta ha vuelto a acaparar titulares. El presidente del FC Barcelona, conocido por su estilo directo y su presencia mediática, concedió una entrevista a Televisión Española en la que dejó de lado por un momento la actualidad deportiva para centrarse en su faceta más personal.

Laporta explicó que su intención era mostrar una imagen más humana aunque el buen rendimiento deportivo del equipo juega claramente a su favor.

Una infancia marcada por problemas escolares

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista fue cuando recordó sus dificultades académicas. Laporta confesó que fue expulsado de los Maristas por un comportamiento problemático.

«Me echaron de los Maristas. Recuerdo la carta que enviaron a mis padres que decía que tenía faltas no justificadas, robaba exámenes, cometía faltas de respeto a los profesores», relató.

Tras la expulsión, tuvo que trasladarse a una academia donde completó el COU en apenas dos meses para presentarse a la selectividad. Su objetivo era estudiar Medicina, pero no alcanzó la nota necesaria.

La mili en Tenerife

El presidente azulgrana también habló de su paso por el servicio militar, que realizó en Tenerife.

Describió aquella etapa como físicamente exigente y llena de situaciones extremas, desde el uso constante de armas hasta pruebas de valor como lanzarse desde un trampolín de doce metros.

Posteriormente fue destinado a la Academia de Caballería de Valladolid, donde la disciplina era aún mayor. Allí protagonizó un episodio que terminó con un arresto de quince días tras escaparse una noche. Su periplo militar concluyó en el Cuartel del Bruc.

Joan Laporta, con Jordi Basté / Pla Seqüència (La 2 Cat)

Su regreso al Barça y la decisión de no renunciar

Laporta reconoció que no tenía previsto volver a presentarse a la presidencia del FC Barcelona, pero la delicada situación del club le llevó a dar el paso. Aseguró que esta será la última vez que opte al cargo.

También negó haber pensado en dimitir durante su actual mandato, aunque admitió que en su primera etapa sí valoró dejarlo cuando sus hijos tuvieron que desplazarse con seguridad debido a amenazas. La familia, sin embargo, le animó a continuar.

Un accidente familiar que marcó a la familia

En un tono más íntimo, Laporta recordó el grave accidente que sufrió su hijo en Bali hace dos años.

El joven salió despedido tras un choque en moto y tuvo que ser operado del fémur y la cadera. Pasó una semana hospitalizado, aunque actualmente se encuentra recuperado.

El momento en el que Laporta pensó retirarse de la presidencia del Barça / @RTVECatalunya

Messi, Yamal y el futuro del barcelonismo

La entrevista también dejó espacio para hablar de figuras clave del club. Sobre Leo Messi, Laporta explicó que no fue avisado de su reciente visita al Camp Nou, aunque mantienen cierto contacto. Reiteró su deseo de ofrecerle un reconocimiento institucional, destacando que el argentino representa el periodo más glorioso de la historia del Barça.

En cuanto a Lamine Yamal, lo definió como presente y futuro del club, y aprovechó para elogiar también a Pedri y Cubarsí, a quienes considera pilares de un proyecto sólido para los próximos años.