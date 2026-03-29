Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, se reafirma: "Fue una paliza, y se la merecían"

El presidente electo del FC Barcelona, Joan Laporta, volvió a tomar la palabra dos semanas después de su contundente victoria en las elecciones del 15 de marzo, en las que obtuvo el 68,8% de los votos. En una entrevista concedida a 'El País', el dirigente azulgrana repasó el proceso electoral y los temas más calientes de pasado y futuro para la entidad culé.

Laporta, que asumirá oficialmente el cargo el próximo 1 de julio, reivindicó su forma de trabajar: "Soy trabajador y reflexivo. Preparo las cosas y planifico”. El presidente defendió la gestión de su equipo en un contexto delicado: "Cuando llegamos al club estaba desorganizado y con pérdidas. Era el momento de ser una piña para salvar al club. Pocas personas hubiesen avalado 125 millones para salvar al Barça".

Sobre su amplia victoria electoral, fue contundente: "Los culés ya se pronunciaron, y la diferencia fue abismal. Fue una paliza, y se la merecían". Además, criticó a sus rivales en campaña: "Jugaron sucio. Presentaron una denuncia llena de falsedades y después hicieron intervenciones que generaban dudas… como decir que iban a fichar a Haaland". En esa línea, pidió estabilidad para el futuro inmediato: "Me gustaría que nos dejaran trabajar con tranquilidad".

Laporta también abordó su relación con Javier Tebas y el organismo que dirige, LaLiga, dejando entrever un cambio respecto a etapas anteriores con una relación más cercana: "La vida, las relaciones humanas y los intereses cambian. Cuando estás en un cargo de responsabilidad, a veces las relaciones se basan en eso". En ese sentido, apuntó: "Intento centrarme en la parte positiva de cada persona".

Hice lo que tenía que hacer. Me hubiera gustado que hubiera continuado, pero no pudo ser por razones económicas. Tuve que tomar una decisión Laporta, sobre la salida de Messi

Sobre la salida de Lionel Messi, Laporta insistió en su versión: "Hice lo que tenía que hacer. Me hubiera gustado que hubiera continuado, pero no pudo ser por razones económicas. Tuve que tomar una decisión".

El contexto deportivo, según el presidente, también influyó en su decisión, un matiz en su discurso hasta la fecha: "Leo estaba en el final de su carrera y había que hacer un equipo nuevo". Aun así, dejó abierta la puerta a un futuro acercamiento: "Debe tener una estatua y también el partido homenaje. El Barça es su casa. En algún momento volverán a confluir intereses".

En cuanto al 'caso Negreira', fue tajante: "Es una campaña de desprestigio institucional que, afortunadamente, no ha tenido éxito. Intentan construir la mentira de que los árbitros favorecen al Barça en lugar del Madrid", argumentó.

También reconoció el distanciamiento con Florentino Pérez: "Hace bastante que no hablamos. Desde su comparecencia en el 'caso Negreira', la relación se ha deteriorado. Decidimos abandonar la Superliga por falta de objeto: no se estaba concretando, y ya se lo habíamos dicho". Aunque matizó: "Lo respeto y siento que él también me ha respetado".

Un Laporta más personal

En relación con su día a día y su compatibilidad con su actividad profesional, explicó: "Vengo aquí cada mañana y tengo la suerte de que tengo un socio, como Albert Arbós, que me deja ser presidente del Barça. El despacho me permite ganarme la vida". Y añadió: "Me da mucha seguridad los conocimientos que adquiero en el despacho. Me sirven para dirigir el club".

Finalmente, Laporta se refirió al contexto político: "Soy un demócrata, estoy por las libertades. Como presidente del Barça, me toca vivir en un entorno determinado. Hay que saber moverse". El presidente del Barça también tuvo palabras para Carles Puigdemont: “El presidente Puigdemont está en el exilio, y ojalá vuelva. Es cuestión de que se aplique la amnistía”.