Joan Laporta: "Si llueve, me mojaré; no he traído chubasquero"

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, atendió a los medios a su llegada a la comida de directivas entre Barça y Copenhague previa al partido de la última jornada de la Fase Liga de la Champions. Lo hizo con humor, ironizando sobre la lluvia que amenaza el encuentro en el Camp Nou tras lo vivido ante el Oviedo el pasado fin de semana, cuando el agua hizo acto de presencia al final del duelo y afectó a los presentes en el palco, incluido el dirigente blaugrana.

“No he traído el chubasquero. A ver si me voy a tener que cambiar”, bromeó Laporta sobre las previsiones meteroloógicas. Más allá del tono distendido, el presidente dejó claro que el foco está puesto en el objetivo deportivo: “No solo hay que ganar. Hay que meter goles para asegurar el objetivo: pasar a los octavos”. El Barça depende de sí mismo para estar en el Top-8, aunque para ello deberá lograr un resultado amplio más allá de sumar los tres puntos. Está todo muy igualado.

El palco presidencial del Camp Nou durante el FC Barcelona-Real Oviedo / JORDI COTRINA / EPC

Laporta quiso restar dramatismo a las condiciones meteorológicas y lanzó un mensaje de optimismo y de apoyo a la afición. “Si llueve otra vez, me mojaré. Tampoco es tan grave. Animo a la gente a que venga. Ver al Barça en el Camp Nou, hoy en día, es uno de los mayores espectáculos del mundo”, afirmó, antes de incorporarse a la comida con la delegación del Copenhague.

"Si ganamos, bienvenida sea la lluvia"

En la misma línea se expresó el vicepresidente deportivo del club, Rafa Yuste, que también atendió brevemente a los medios. “Si vuelve a llover y ganamos, bienvenida sea la lluvia”, señaló con una sonrisa. Yuste subrayó la ambición del equipo en esta última cita europea: “Tenemos mucha ilusión de hacer un gran partido y meternos directamente en octavos”, concluyó, reflejando el ambiente de confianza que rodea al Barça en una noche clave de Champions y que será también apasionante porque todos los partidos se juegan de forma simultánea y hay mucho en juego.