Joan Laporta: "Johan Cruyff será siempre eterno"

Johan, para mí, es un amigo, un consejero, una persona a la que quiero mucho, que tengo presente constantemente cuando debo tomar decisiones. Es una referencia para mí, como lo fueron también mi padre y Armand Carabén, de quien también fue hace unos días el aniversario de su muerte. En todas las decisiones que tomamos en el Barça y en el fútbol lo tenemos presente. Me gusta vivir con mucha intensidad sus recuerdos cuando tengo la oportunidad de visitar a Danny, de encontrarme con ella, como hice el pasado sábado en el estreno del documental que se realizó en Amsterdam, al que me invitó a asistir su hijo Jordi. Siempre le agradeceré a Danny que nos permita a los amigos de Johan vivir esos momentos de recuerdo.

Joan Laporta y Johan Cruyff / Archivo

Desde allí donde esté seguro que está orgulloso del Barça que hemos salvado, que hemos recuperado. Del equipazo que hemos hecho con Hansi Flick en el banquillo, un entrenador que coincide con su manera de entender el fútbol. Johan estaría disfrutando con este equipo y con el fútbol que estamos practicando. Con un equipo que combina futbolistas de talento hechos en La Masia con grandes jugadores que han venido de muchos otros lugares del mundo. También nos daría consejos y seguro que criticaría las cosas que no vería bien y nos diría todo aquello que debemos mejorar como hacía siempre por el bien del Barça, un club al que quería mucho. Siempre nos decía que el Barça debía hacerlo bien el fin de semana para que la gente fuese el lunes a trabajar contenta y feliz.

Johan estaría orgulloso del entrenador que tenemos en Hansi Flick, a quien muchas veces le digo que sus ojos azules me recuerdan mucho a los de Johan. Tiene una mirada futbolística muy parecida a la suya, muy parecida a la de alguien que es y será nuestra referencia futbolística. Johan será siempre eterno.