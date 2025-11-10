Joan Laporta: "Hansi Flick es un fenómeno"

Tras ganar por 2-4 ante el Celta de Vigo en el estadio de Balaídos, Joan Laporta habló ante las cámaras de 'Cuatro' sobre su entrenador, la máxima estrella del club, y la importancia de haber sumado tres puntos en Galicia que sirven para recortar la distancia frente al Real Madrid hasta los tres puntos.

El presidente de la institución catalana aprovechó el buen fin de semana del primer equipo para comentar brevemente algunos temas de máxima actualidad en Can Barça, como son el estado de forma de Lamine Yamal o la confianza en Hansi Flick.

Laporta / FC Barcelona

Tres puntos importantes en un campo 'maldito'

El FC Barcelona ganó ante el Celta con goles de Lamine Yamal y un hat-trick de Robert Lewandowski, en un campo en el que solo había podido vencer en tres de las últimas 13 ocasiones. Tras esta victoria, que además cobró más relevancia con el pinchazo del Real Madrid de Xabi Alonso en Vallecas contra el Rayo, el presidente azulgrana explicó la importancia que da al último triunfo en el estadio celtista: "Esta victoria ha llegado en un momento idóneo", dijo haciendo referencia al tropiezo blanco y a la llegada del parón de selecciones, antes de añadir que "hay que seguir así, tenemos buenas sensaciones", con un positivismo que caracteriza al máximo mandatario culer.

Defensa a Hansi Flick y positivo con Lamine Yamal

En un momento en el que cierto sector del mundo del fútbol critica la propuesta de Hansi Flick por su línea defensiva tan adelantada, Joan Laporta defiende de manera escueta pero contundente al técnico del primer equipo: "Tenemos un entrenador que es un fenómeno", decía el abogado catalán sin dejar de firmar autógrafos a los aficionados que le rodeaban.

Hansi Flick, en el Spotify Camp Nou / Dani Barbeito

Finalmente, preguntado por Lamine Yamal, que ha sido noticia de forma recurrente en las últimas semanas por su estado físico después de que se le detectara pubalgia, se mostró positivo: "Lo he visto como siempre, un genio", sentenció sobre el crack de Rocafonda, que anotó un gol y suma tres partidos seguidos marcando, con siete goles generados en sus últimos seis partidos con la elástica azulgrana.