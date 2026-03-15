Así es Joan Laporta, ganador de las elecciones del Barça 2026: patrimonio, empresas y a qué se dedica el nuevo presidente

Nuevo triunfo para Joan Laporta, y, una vez más, Víctor Font se queda a las puertas de la presidencia del FC Barcelona. Los macarrones y el tractor, entre otros 'shows' que ha protagonizado durante las elecciones, han servido al empresario para volver a liderar al club durante los próximos cuatro años, con dos protagonistas clave: la continuidad de Deco en los despachos y la de Hansi Flick en los banquillos.

Antes de llegar a la presidencia del FC Barcelona, el camino de Joan Laporta no fue nada sencillo. Comenzó estudiando Derecho en la Universidad de Barcelona, donde fundó su propio despacho de abogados, Laporta & Arbós, especializado en derecho deportivo y corporativo. El bufete se encarga de asesorar a diversos clientes, incluidos clubes deportivos, atletas y empresas.

A nivel empresarial, gestionó diversos proyectos a través de sociedades como Tangled Developments S.L., Kalkiama y Core Store, diversificando su patrimonio fuera del ámbito deportivo.

Los inicios de Laporta en el FC Barcelona

Laporta se dio a conocer entre los socios azulgranas en 1997, cuando, a sus 35 años, formó parte de la candidatura de Àngel Fernández en las elecciones a la presidencia del F. C. Barcelona, que finalmente ganó José Luis Núñez.

Joan Laporta y Johan Cruyff / Archivo

En 2003, Laporta se presentó a las elecciones con el objetivo de darle un cambio de imagen al club, tanto en lo deportivo como en lo institucional. A través de su candidatura, prometió devolver al Barça sus valores históricos de competencia, honestidad y éxito.

Su objetivo principal era recuperar el "espíritu de Cruyff", que representaba una filosofía de fútbol total y de éxito en el campo, algo que se había perdido bajo la presidencia de Joan Gaspart.

Joan Laporta y Víctor Font posaron para SPORT con el escudo del Barça en el Spotify Camp Nou / Dani Barbeito

Tras siete años en el cargo, Laporta finalizó su mandato, ya que no podía presentarse a una reelección inmediata tras dos mandatos consecutivos, según los estatutos del club. Su sustituto fue Sandro Rosell, quien luego cedió el puesto a Josep Maria Bartomeu.

Después de años en los que el club sufrió una deriva económica, Laporta decidió presentarse nuevamente a las elecciones en 2021. En esa ocasión, logró una victoria clara, obteniendo el 54,28% de los votos, mientras que Víctor Font alcanzó el 29,99% y Toni Freixa el 8,58%.

Durante su último mandato, Laporta ha demostrado que es mucho más que un presidente para el Barça. Su carisma lo distingue de manera única, algo que ha logrado cautivar a la afición azulgrana.