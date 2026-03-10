Joan Laporta frena en seco a Juanma Castaño: "¿Qué me está diciendo?"

No fue un lunes cualquiera para Joan Laporta. El candidato a la presidencia del Barça tuvo un día intenso. Se despertó con las declaraciones de Xavi Hernández, que lo ponían entre las cuerdas por el regreso de Leo Messi. Después, el cara a cara con Víctor Font y para culminar el día una entrevista en 'El Partidazo de COPE'.

La entrevista tuvo de todo, pero se vivió un momento de mucha tensión en el estudio de la COPE, especialmente cuando Juanma Castaño, presentador de 'El Partidazo de COPE', sacó a la palestra el nombre de Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), y los correspondientes pagos que se le hicieron durante un periodo de 17 años.

Durante la entrevista, el periodista asturiano se mostró indignado: "A mí me parece indigno pagarle al vicepresidente de los árbitros, simplemente eso, ya que en ningún otro ámbito de la empresa se permitiría ese tipo de pagos".

La afirmación de Castaño no pasó desapercibida para Laporta, que no dudó en contestarle: "Ah, pero no le parece indigno que durante 72 años el Comité Técnico de Árbitros haya estado presidido por exsocios, exdirectivos o exjugadores del Real Madrid".

Por esta razón, el expresidente del Barça no dudó en cuestionarle: "¿Eso no le parece indigno? Le parece lo más normal del mundo. Eran todos". En ese instante, el presentador de 'El Partidazo de COPE' intentó contestarle, pero Laporta siguió: "¿Qué me está diciendo? ¿Que es indigno lo que hace el Barça y no es indigno lo que hace el Madrid con eso?".

"Nosotros lo que hacíamos era un asesoramiento arbitral. Eso no es corrupción deportiva. Además, se hacían unos servicios de scouting. No me fastidié. Comparado con todo lo que hemos vivido durante, vamos, yo desde que tengo uso de razón, desde que voy al fútbol a los cinco años, eso estaba dominado por el Real Madrid, no me diga que no", estalló en directo.

Joan Laporta, en 'El Partidazo de COPE' / YOUTUBE

Quiso dejar claro que "igual el Madrid no tenía necesidad de contratar un asesoramiento arbitral". Asimismo, Castaño señaló: O sea, que lo que a otros les llegaba gratis, el Barça tenía que pagar para tener lo que otros tenían gratis".

Noticias relacionadas

El candidato a la presidencia aclaró que "el Barça tenía que pagar para tener un asesoramiento arbitral y para tener un scouting. Y los otros lo que tenían era la ternera suya, hombre. ¿No os dais cuenta en Madrid?".