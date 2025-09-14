Joan Laporta enfada a la UEFA y a la FIFA

No corren buenos tiempos para las relaciones internacionales del FC Barcelona, ni con la FIFA y con la UEFA. El presidente del club, Joan Laporta, tiene molestos a sus homólogos Gianni Infantino y Alexander Ceferin por sus últimas declaraciones o actuaciones respecto a varios temas muy importantes.

En las altas jerarquías de los máximos organismos del fútbol internacional no han gustado las declaraciones del dirigente azulgrana respecto a la Superliga, que pretende ser una alternativa a la Champions, o el Mundial de Clubes.

Las manifestaciones de Joan Laporta, expresando su malestar por que el Inter Miami de Leo Messi recibiera una ‘wild card’ para participar en la competición que cerró la temporada futbolística a principios del verano en Estados Unidos, dejando fuera del torneo al Barcelona, que tampoco había logrado una plaza, provocaron un serio disgusto en el seno de la FIFA.

Tampoco le ha gustado a Ceferin la idea de LaLiga, el Villarreal y el Barça de llevarse a Miami el partido de LaLiga 2025-26 que se debe disputar en el Estadi de la Ceràmica. Además, no hay que olvidar que Barça, junto al Real Madrid, son los dos clubes que mantienen todavía abierta la puerta de la Superliga que se postulaba como la alternativa a la actual Champions que fue reformada la pasada campaña.

Así que, a día de hoy, las relaciones con ambos organismos internacionales no son muy fluidas que digamos. Una situación que el presidente blaugrana deberá reconducir en un futuro a corto plazo en beneficio del club.

Aitana, al Mundial de fútbol de Estados Unidos

La dos veces ganadora del Balón de Oro y aspirante a una tercera corona el próximo lunes en la Gala de París, Aitana Bonmatí se estrenará como comentarista televisiva en el próximo campeonato del Mundo de fútbol que se desarrollará en verano en Estados Unidos, México y Canadá.

Precisamente será una poderosa cadena poseedora de los derechos televisivos del torneo, Televisa, la que ofrezca esa posibilidad a la estrella barcelonista de Sant Pere de Ribes. Aitana tendrá un contrato de estrella junto a otros flamantes comentaristas de todo el mundo y disfrutará en directo durante algunas semanas la emoción de los mejores partidos del torneo.

Televisa pretende que Aitana Bonmatí comente alguno de los partidos que jugará la selección española en esas fechas con lo que tendrá la oportunidad de valorar a sus compañeros de club y amigos del Barcelona que juegan en el combinado de Luis De La Fuente.

Sabido es que Aitana, en cuanto puede, intenta acudir a las grandes citas del equipo masculino, como la temporada pasada cuando sufrió como una más en la grada de San Siro en el partido de vuelta de las semifinales de Champions ante el Inter de Milán y que impidió que el Barcelona llegara a la final.

Aitana aprovechará que no tendrá muchas fechas de selección femenina el próximo verano que viene para seguir disfrutando del fútbol aunque en este caso estrenándose en la faceta de comentarista. Quien sabe si con madera para dedicarse a ello en el futuro.