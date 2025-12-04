En directo
FC BARCELONA
Joan Laporta, en directo: coloquio sobre la actualidad del Barça, en vivo
Sigue el minuto a minuto con las respuestas del presidente del FC Barcelona en el acto de 'La Vanguardia'
- Lesión Dani Olmo: parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Barça
- Lo que no se vio del Barça-Atlético: el enorme cabreo de Raphinha, la gorra de Fermín y el recado de Ferran
- Olmo, KO hasta 2026
- Athletic Club - Real Madrid, en directo: LaLiga hoy, en vivo
- Fermín acelera y podría estar contra el Eintracht
- Shakira revela la cualidad que sus hijos han heredado de Gerard Piqué: 'Hay que decirlo
- Souza, una oportunidad de mercado que viene de Brasil
- Gerard Martín: el milagro que permitiría al Barça no fichar en enero