Joan Laporta: “El conflicto de la selección femenina necesita diálogo”

"Hay que hacerle caso a las jugadoras como hicimos en el Barça" "Espero que pronto se desencalle el conflicto y se promueva un diálogo"

Joan Laporta atendió a SPORT tras la disputa de la primera parte de la temporada. El presidente del FC Barcelona ha repasado los principales temas de la actualidad azulgrana y también ha valorado el conflicto que existe en la selección española femenina de fútbol.

PREGUNTA: El fútbol femenino está viviendo un grave conflicto en el seno de la selección española. Un conflicto en el que están inmersas varias jugadoras del Barça. ¿Qué opinión tiene usted sobre este tema? Porque el Barça vivió una situación similar con Lluís Cortés la pasada temporada...

RESPUESTA: Hay que encontrar una solución. No es normal que las mejores jugadoras no estén en la selección. El Barça ha apostado decididamente por el fútbol femenino, tenemos uno de los mejores equipos del mundo, y somos una referencia con jugadoras como Alexia Putellas que ha ganado dos Balones de Oro consecutivos. Somos una referencia. Que estas jugadoras del Barça no estén en la selección no tiene ningún sentido.P: ¿Pero dónde radica el problema?

R: Las jugadoras argumentan una falta de profesionalidad, que en su día también argumentaron en el Barça . Y hay que hacerles caso, como hicimos nosotros, porque ellas son las más interesadas en que el fútbol femenino, que ya es una realidad, cada vez vaya mejor. Ganando un triplete tuvimos que hacer unos ajustes. Yo creo que no existe mala fe por parte de las jugadoras. Son muy exigentes, son unas ganadoras, son muy competitivas, nosotros les damos todo nuestro apoyo, y hay que escucharlas.

P: ¿Ve una solución a corto plazo? Porque las jugadoras siguen sin ser convocadas...

R: Espero que pronto se desencalle el conflicto y se promueva un diálogo. A nosotros, fundamentalmente, lo que nos interesa es el Barça. Y si nuestras jugadoras no quieren ir a la selección, las apoyamos. Estas jugadoras ya han demostrado que tienen razón. Pero está claro que a todos nos beneficia que haya una selección competitiva y que obtenga éxitos deportivos.