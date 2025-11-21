Joan Laporta, en la Ciutat Esportiva para apoyar a los jugadores

Joan Laporta ha visitado este mediodía la Ciutat Esportiva Joan Gamper para animar a los jugadores antes del partido de mañana contra el Athletic Club, un encuentro que marcará el regreso del Barça al Spotify Camp Nou. El presidente azulgrana ha aprovechado la comida con la plantilla para conversar con los futbolistas y transmitirles confianza de cara a un duelo muy especial, sobre todo para aquellos que llevan años en el equipo y aún no han podido disputar un partido oficial en el césped del nuevo estadio, como Fermín o Cubarsí.

La presencia de Laporta antes de los partidos importantes se ha convertido ya en una costumbre, ya que considera fundamental mostrar su apoyo al equipo personándose en las instalaciones y manteniendo un contacto directo con los jugadores. Junto a él también ha asistido Enric Masip, uno de sus asesores de confianza.

Con bajas y esperados regresos

En el plano deportivo, todo apunta a que el Barça no podrá contar con Marcus Rashford. El delantero tiene fiebre y no se ha entrenado ni hoy ni ayer, tal y como adelantó SPORT. Rashford ha estado apenas quince minutos en la Ciutat Esportiva, el tiempo justo para someterse a una revisión antes de marcharse a casa.

Hansi Flick sí ha dejado alguna pista sobre el once de mañana. Raphinha está en condiciones de disputar unos 15 o 20 minutos, mientras que Lamine Yamal llega con buenas sensaciones y Joan García será titular. El técnico valora el partido como una oportunidad clave para recuperar impulso y confía en que el regreso al Camp Nou dé un extra al equipo.