Así es Joan Laporta, candidato a las elecciones del Barça 2026: patrimonio, empresas y a qué se dedica

Joan Laporta desea continuar como presidente del FC Barcelona. Su proyecto se basa en seguir con la línea de trabajo que se ha venido desarrollando, tanto en el ámbito deportivo, con figuras como Hansi Flick y Deco, como en el área social. En este último aspecto, Laporta busca facilitar el acceso de los socios al Spotify Camp Nou, ofreciendo entradas a precios más asequibles.

Antes de llegar a la presidencia del FC Barcelona, el camino de Joan Laporta no fue nada sencillo. Comenzó estudiando Derecho en la Universidad de Barcelona, donde fundó su propio despacho de abogados, Laporta & Arbós, especializado en derecho deportivo y corporativo. El bufete se encarga de asesorar a diversos clientes, incluidos clubes deportivos, atletas y empresas.

A nivel empresarial, gestionó diversos proyectos a través de sociedades como Tangled Developments S.L., Kalkiama y Core Store, diversificando su patrimonio fuera del ámbito deportivo.

Los inicios de Laporta en el FC Barcelona

Laporta se dio a conocer entre los socios azulgranas en 1997, cuando, a sus 35 años, formó parte de la candidatura de Àngel Fernández en las elecciones a la presidencia del F. C. Barcelona, que finalmente ganó José Luis Núñez.

Joan Laporta y Johan Cruyff / Archivo

En 2003, Laporta se presentó a las elecciones con el objetivo de darle un cambio de imagen al club, tanto en lo deportivo como en lo institucional. A través de su candidatura, prometió devolver al Barça sus valores históricos de competencia, honestidad y éxito.

Su objetivo principal era recuperar el "espíritu de Cruyff", que representaba una filosofía de fútbol total y de éxito en el campo, algo que se había perdido bajo la presidencia de Joan Gaspart.

Joan Laporta y Víctor Font posaron para SPORT con el escudo del Barça en el Spotify Camp Nou / Dani Barbeito

Tras siete años en el cargo, Laporta finalizó su mandato, ya que no podía presentarse a una reelección inmediata tras dos mandatos consecutivos, según los estatutos del club. Su sustituto fue Sandro Rosell, quien luego cedió el puesto a Josep Maria Bartomeu.

Después de años en los que el club sufrió una deriva económica, Laporta decidió presentarse nuevamente a las elecciones en 2021. En esa ocasión, logró una victoria clara, obteniendo el 54,28% de los votos, mientras que Víctor Font alcanzó el 29,99% y Toni Freixa el 8,58%.

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Durante su último mandato, Laporta ha demostrado que es mucho más que un presidente para el Barça. Su carisma lo distingue de manera única, algo que ha logrado cautivar a la afición azulgrana.