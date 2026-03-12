Joan Laporta: "Que Bartomeu apoye a Víctor Font no me extraña porque son más de lo mismo"

Joan Laporta (Barcelona, 1962) fue presidente del Barça entre el 2003 y el 2010. Bajo su mandato, el club tuvo al mejor equipo de su historia. Volvió a la presidencia en el 2021 para resucitar a un Barça sumido en una grave crisis económica y deportiva. Cuatro años y medio después aspira a la reelección liderando la candidatura 'Defensem el Barça'.

¿Cansado?

No, las fuerzas que requiere una campaña las tengo, me lo estoy pasando bien explicando el proyecto a los socios. Estoy fuerte.

Ha estado en contacto con muchos socios, ¿tiene claro que ganará las elecciones el próximo domingo?

Trabajamos para ganarlas. Hemos hecho todo lo que hemos hecho durante estos casi cinco años para pedir que nos renovasen su confianza. Teníamos un estadio obsoleto y muy deteriorado, un equipo que no ganaba, un club arruinado y, gracias a la confianza de los socios y la estabilidad que nos han dado, ahora tenemos un estadio nuevo, un equipazo y el club saneado. Hemos construido el futuro y queremos continuar para seguir dando alegrías al barcelonismo.

¿Esperaba una campaña tan embarrada, con demanda incluida?

Por eso digo que poner el Barça en manos de Víctor Font es una temeridad. Es un tecnócrata que se esconde detrás de un ordenador. Nos llevaría a la ruina porque ni tiene proyecto deportivo, ni económico. El social es una copia de lo que hemos ido haciendo estos cinco años. Hace demagogia de la mentira y ha ido poniendo palos en las ruedas durante estos años. Me doy cuenta que están desesperados porque solo tienen el recurso de insultar, ensuciar. La denuncia de la que habla, que está llena de mentiras, es el hilo conductor de su presentación. Además, ahora han aparecido Xavi y Mateu.

¿Qué le pareció la entrada de Xavi en campaña?

Me duele que se haya dejado utilizar por Víctor Font, pero me reafirma en la decisión que tomé porque con prácticamente los mismos jugadores, Xavi perdía y Flick gana. La decisión fue buena para el Barça. Xavi está resentido.

Decía Xavi en esa entrevista que Alejandro Echevarría mandaba en el club más que usted.

Me duele que utilicen a una persona de mi máxima confianza para atacarme. Es muy útil para cuestiones con LaLiga y la Federación. Es una pieza clave en el equilibrio y la armonía del vestuario. Tiene muy buena sintonía con Deco y es valiente, inteligente. Es una gran persona. Ha sido un golpe doloroso en lo emocional y lo personal, pero a nivel de las decisiones que tengo que tomar en el Barça me siento reforzado. Vuelvo a decirle, menos mal que prescindimos de Xavi.

Joan Laporta, con el director de SPORT, Joan Vehils / Dani Barbeito

Xavi también hablaba de Messi. Se ha hablado mucho sobre él. ¿Quién dice la verdad, Tebas, Laporta, Xavi, Mateu?

Creo que nadie está faltando a la verdad, sobre todo Tebas. Es que es cierto que el Barça no tenía el OK de LaLiga. Es cierto que Messi quería venir y faltaba el OK al contrato que le había presentado a Jorge Messi. También es cierto que teníamos un plan para convencer a LaLiga de que aceptaran la inscripción de Leo, pero antes nos teníamos que poner de acuerdo las dos partes. Dicho esto, no hay caso, pues Jorge vino a casa y me dijo que no venía porque preferían Miami, donde tendrían más tranquilidad y menos presión. Fue un disgusto porque pensábamos que tener a Leo uno o dos años en el Barça rehacía una situación, nos hacía ilusión. Lo aceptamos con deportividad. Eso es lo que sucedió. Forma parte del pasado reciente del Barça, pero hoy los barcelonistas estamos ilusionados con Lamine, Pedri, Cubarsí... y Flick en el banquillo y Deco en los despachos.

Su proyecto deportivo pasa por Deco y Flick. ¿Qué le dan al Barça?

Deco nos da todo, conocimiento del mercado, del club, del fútbol. Tiene el mismo discurso que un entrenador y con Flick tienen unos puntos de vista que enriquecen el proyecto deportivo. Nos da honestidad, valentía, decisión. Tienen sintonía, son dos personas con experiencia en el mundo del fútbol de alta competición. Van muy coordinados, tienen discusiones positivas. Estoy encantado. Son dos piezas fundamentales en el primer equipo del Barça. Tenemos un equipo ya renovado por Deco en sintonía con Flick. Tiene presente y futuro. Y luego está La Masia, que forma y produce constantemente jugadores para el primer equipo.

Si gana las elecciones, le gustaría que Flick fuese el entrenador durante todo el mandato.

Sí, porque creo en la estabilidad. Es fundamental en los grandes clubes. Tengo la experiencia del primer mandato en el que vivimos la mejor etapa de la historia del Barça, primero con Rijkaard y después con Pep Guardiola. Nuestros rivales tuvieron seis o siete entrenadores. También en la presidencia, renovamos el cargo y yo llegué a conocer a cinco presidentes del Real Madrid. Es el valor de la estabilidad, de la que nos han dado los socios del Barça estos cinco años sabiendo que estábamos salvando al Barça de una situación muy complicada, de ruina. En los próximos cinco años, la dinámica debe ser de crecimiento.

Me decía Ferran Olivé que en verano seguro que estarán en la regla del 1-1. ¿Podrán darles a Deco y Flick lo que pidan?

Si Ferran lo dice, es seguro, pero es que todo lo que nos han pedido los entrenadores durante estos cinco años, se lo hemos dado y no estábamos en el 1-1. Teníamos que buscar fórmulas y trabajar más para ingresar más y poder inscribir a jugadores.Es cierto que no estar en el 1-1 te mantiene en cierta tensión, pero son todos los clubes de LaLiga. Hemos hecho siempre plantillas competitivas. Entiendo que hemos dado respuesta a todos los entrenadores, a Koeman, con quien me reencontré, a Xavi, a quien espero que el tiempo le haga ver que ha cometido un error interviniendo en medio de un proceso electoral criticando a gente de mi confianza para hacerme daño y perjudicarme en las elecciones.

¿Qué piensa cuando oye que el Barça está ahora peor que cuando llegaron, económicamente hablando?

Insisto. No podemos poner el club en manos de un tecnócrata que nos llevaría a la ruina. Ya lo hemos vivido, van con proclamas catastrofistas negando la evidencia. Y los datos objetivos nos lo dicen. Facturaremos más de mil millones. Y no lo digo yo. Lo dice Deloitte. Tenemos raitings similares con empresas del IBEX. Tenemos un valor de plantilla según Transfermarkt de 1.200 millones de euros. Tenemos la plantilla más valorada y no se ha hecho por generación espontánea. Se ha hecho trabajando. Y además, renovada. Renovando a los jóvenes, a Raphinha, a De Jong. Hemos reducido la masa salarial, que estaba en un 98% respecto a los ingresos del club cuando llegamos y ahora está en un 54%. El señor Víctor Font niega evidencias. El valor del club es de 5.700 millones según Forbes, cuando llegamos era de 4.300.

Siga.

No tiene ninguna propuesta. Su única propuesta deportiva es cambiar a Deco por un triunvirato de personas a las que respeto porque las conozco pero que no le llegan ni a la suela de los zapatos a Deco. Es un peligro para el proyecto deportivo del Barça que tiene ilusionados a todos los culés. Luego se va al femenino y es un desastre. El Barça femenino es elogiado por el mundo entero. Es el mejor del mundo. Hemos ganado en cinco años tres Champions, lo hemos ganado todo, menos una Copa por un tema administrativo. En las últimas ediciones del 'Balón de Oro', tres han sido para Aitana y dos para Alexia. Su proyecto deportivo es decir que lo explicará cuando gane. Solo tiene unos mantras para ensuciar el proyecto, como seguro estaba detrás del socio del que antes hablábamos, que se hizo socio un día para poner la denuncia al día siguiente. Y luego llega a las secciones y dice que tendrá un entrenador, un director deportivo para cada sección y un director general. Es lo que estamos haciendo nosotros. Dice que cuenta con los mismos. ¿Has trabajado doce años para esto? Lleva cinco años diciendo que convertiremos el Barça en SA.

El expresidente Bartomeu ha dicho que está harto de que hablen de la herencia y le pide al socio que vote a Víctor Font.

No me extraña. Deben querer cubrir el legado nefasto que dejó el señor Bartomeu en el club. Ya me cuadra. Bartomeu es pasado y nosotros somos futuro. Hemos hecho el nuevo Spotify Camp Nou, hemos reforzado La Masia, tenemos una plantilla con presente y futuro. El futuro es el contrato de Nike, de Spotify, las líneas de negocio que hemos iniciado y que darán sus frutos, los ingresos que generará el estadio que él decía que no se podía hacer en esta situación de ruina. Que el presidente Bartomeu apoye a Víctor Font no me extraña porque son más de lo mismo.

Joan Laporta, durante la entrevista con SPORT / Dani Barbeito

Se le ve orgulloso con el estadio.

Es de las cosas de las que me siento más orgulloso, estoy deseando que llegue el partido del domingo para ver las dos primeras gradas totalmente operativas. Vamos a disfrutarlo porque mi concepto de estadio es lo que vimos en la vuelta de la Copa contra el Atlético. Estoy seguro de que con la grada norte hubiésemos pasado la eliminatoria. En el Spotify Camp Nou sumamos doce victorias en doce partidos. Por fin tendremos 62.500 espectadores y nos ayudará hasta final de temporada.

Se ha criticado la elección de Limak, los contratos con el Congo, New Era Visionary...

Entiendo las críticas pero no las comparto. Hubo una licitación pública, transparente y cumplió con todas las condiciones que se pedían. En cambio, los otros concursantes se negaban a seguir el pliego de condiciones. No firmaban el contrato de adjudicación de obra que llevaba una serie de penalizaciones y Limak sí. Si quiere que le diga la verdad, me alegré mucho porque no quedaba sometido al grupo de empresas españolas de la construcción. ¿Por qué? Es obvio, es obvio. A buen entendedor, pocas palabras.

Dígame las tres cosas de las que se siente más orgulloso de este mandato.

De haber tirado adelante el Spotify Camp Nou, de haber hecho un equipazo con Flick en el banquillo, Deco en los despachos y esta generación de jugadores que nos emociona, y el tercero es la recuperación económica porque es lo que más ha costado. A nivel emocional hay decisiones que te duelen, pero que tomas por el bien del Barça. Ha sido la más difícil y lo hemos conseguido. Ahora toca consolidarla porque hemos construido el futuro y lo que vamos a hacer es crecer. Esto revertirá en los socios y socias del club.

Explíquese.

Lo hemos hecho todo sin que los socios se tengan que rascar el bolsillo y continuando siendo el club propiedad de los socios. Tendremos 5.000 abonados que vendrán de la lista de espera y no subiremos los abonos más que el IPC. Será el abono más económico de todos los clubes de Europa porque incluye todos los partidos de Liga y de Champions. Todos los abonados tendrán una ubicación similar a la que tenían, dos metros arriba, dos metros abajo. El 80% serán socios abonados, habrá unos 15.000 o 20.000 entradas a la venta con descuentos para socios. Vamos a impulsar la reforma de los Estatutos. Entendimos que necesitaba una pausa porque hemos estado focalizados en salvar el club. Vamos a blindar la propiedad del club, que tendría que modificarse por referéndum y tres cuartas partes, algo muy complicado. Haremos que las asambleas sean mixtas. Haremos reuniones sectoriales como las que hemos hecho por el Spotify Camp Nou que nos han ido muy bien y se pueden hacer en otros ámbitos. Asambleas híbridas y reiniciar el FCB Desplaçament que se suspendió por razones económicas y reactivaremos. Y la Grada d'Animació. Hay diálogo, nos une el barcelonismo y creemos que tiene que haber una parte de grupos que saben como hacerlo con personas de la lista de espera que también pueden incorporarse a la grada.

¿Se arrepiente de alguna cosa o cree que podrían haber hecho alguna cosa mejor?

Todo se puede hacer mejor siempre. Pero que lo hemos hecho muy bien, también. Y que el resultado ha sido muy bueno, sí. Todo se ha hecho con la intención de salvar al Barça de una situación extrema. El club estaba intervenido cuando llegamos. Era difícil librarnos y lo hemos conseguido. Todo es mejorable, pero lo hemos hecho bien porque hemos tomado decisiones valientes y complicadas y el resultado ha sido bueno para el club. La ejecución la han hecho nuestros ejecutivos con su talento, imaginación, esfuerzo, audacia, y valentía al servicio del Barça. Estoy muy agradecido a los socios por su estabilidad y a nuestros ejecutivos y trabajadores que han hecho un esfuerzo adicional para salvar el club.