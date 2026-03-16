Histórico hat-trick de Joan Laporta en las urnas

Se cumplió la tradición en el FC Barcelona que señala que siempre que un presidente se ha presentado a la reelección, ha vuelto a ganar en las urnas. Era la primera vez que Joan Laporta se enfrentaba a esta circunstancia, pues en 2006, tras vencer en 2003, fue el único precandidato que superó el límite de las firmas. De las cuatro veces que Joan Laporta i Estruch, de 62 años, se ha presentado a unas elecciones, el abogado barcelonés ha ganado tres. Y todas ellas, con claridad. La única que perdió fue en 2015 ante Josep Maria Bartomeu para constatar que siempre sale elegido el presidente saliente.

Carlos Monfort

Joan Laporta lleva 12 años ejerciendo como máximo representante del barcelonismo. Siete en la primera etapa (2003-2010) y cinco en la segunda (2021-2026), que prolongará por cinco años más. Así que, si acaba su mandato, que será hasta 2031, habrá sido presidente durante 17 años, solo superado por los 22 de Josep Lluís Núñez.

Las dos etapas de Laporta

Antes de presentarse a sus primeras elecciones como cabeza visible, Joan Laporta formó parte, en 1997, de la candidatura de Ángel Fernández, que no pudo derrotar a Núñez. A finales de ese mismo año, lideró la plataforma 'Elefant Blau' que en 1998 planteó una moción de censura contra Josep Lluís Núñez que no prospero en las urnas, Y en el año 2000, se integró en la candidatura de Lluís Bassat que perdió ante Joan Gaspart.

Gaspart dimitió pocos meses antes de la celebración de las elecciones de 2003. La candidatura de Joan Laporta, con el eslogan 'Primer, el Barça', tuvo un gran impacto y sacó el 52,57% de los votos (un total de 27.138), muy por delante del propio Bassat (31,80%), Jordi Majó, Josep Martínez-Rovira, Josep Maria Minguella y Jaume Llauradó. Con 41 años, Laporta se convirtió en el presidente más joven de la historia del club.

Tras meses de controversia y decisiones en los tribunales por la fecha de celebración, finalmente no hubo elecciones en septiembre de 2006, como se había estipulado, porque Joan Laporta fue el único precandidato que presentó las firmas necesarias (de hecho, las cuadriplicó) y cumplió, de esta manera, su segundo mandato hasta agotarlo en 2010 y tras superar una moción de censura y dimisiones de la junta en bloque.

Once años después, y tras perder en 2015 ante Bartomeu, Laporta se volvió a presentar en marzo de 2021 con el lema 'Estimem el Barça'. 'Barto' había dimitido meses antes, en octubre de 2020. Volvió a ganar con mucha claridad. Obtuvo el 54,28 por ciento de los votos (un total de 30.184), muy por encima del 29,99% de Víctor Font (16.679 votos) y del 8,58% de Toni Freixa (4.769).

No hay dos sin tres para Joan Laporta. Y no hay presidente saliente que se vuelva a presentar que gane en las urnas.