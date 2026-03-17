Joan Laporta apuesta por ampliar el estadi Johan Cruyff

Joan Laporta anunció una de las iniciativas más novedosas que espera poner en marcha en su nuevo mandato al frente del FC Barcelona, la ampliación del estadi Johan Cruyff de la CE Joan Gamper en el que habitualmente juegan sus partidos el Barça Femenino y el Barça Atlètic.

El presidente del FC Barcelona concedió al programa 'El Món a Rac 1 amb Jordi Basté' su primera entrevista tras su contundente triunfo en las elecciones a la presidencia del FC Barcelona, en la que abordó los temas de actualidad en clave azulgrana. Uno de los primeros aspectos novedosos de cara al nuevo mandato, que oficialmente arrancará el próximo 1 de julio, es la ampliación del recinto que en su momento sustituyó al Mini Estadi, que tenía una capacidad muy superior a la del campo actual (6.000).

Comentando las opciones para sustituir momentáneamente al Spotify Camp Nou cuando se lleve a cabo la última fase de las obras de remodelación, la que afectará a la instalación de la cubierta, Joan Laporta explicó: "La alternativa sería el Johan, porque sería por un espacio corto de tiempo", y añadió: "Queremos ampliar el Johan. Se ha hablado con el Ayuntamiento, vimos que no eran contrarios. Hay un tema de los accesos que se colapsan mucho. Es asumible y la idea es que haya 10.000 plazas más", que sería un aforo similar al desaparecido Mini Estadi (15.276 asientos).

Joan Laporta situó este proyecto en la clave de conseguir más ingresos y capacidad de convocatoria de manera regular para los equipos de fútbol más allá del primer equipo. "A ver si hacemos crecer el femenino, el Barça Atlètic, hay que potenciar a los jóvenes".

El crecimiento del Femenino y del Atlètic

El presidente azulgrana no planteó la ampliación del Johan únicamente en esta clave, sino también pensando en los momentos en los que el primer equipo pueda necesitar un segundo estadio, como sería el caso de la instalación de la nueva cubierta del Spotify Camp Nou en la recta final de las obras de remodelación. "La idea es que esta ampliación sea definitiva para que LaLiga no nos haga el favor", como sucedió en el inicio de esta temporada que permitió jugar en el Johan pese a contar únicamente con 6.000 localidades "porque el mínimo es de 8.000 espectadores".

Joan Laporta aclaró sobre esta intención de ampliar el aforo del Johan Cruyff "estamos en un momento embrionario", aunque se mostró optimista porque "el ayuntamiento de Sant Joan Despí no se opone" después de superarse algunas dudas en torno al proyecto.

Además, descartó la opción de que el Barça regresara puntualmente al Estadi Olímpic para superar esta fase. "No queremos volver a Montjuïc. Todo el lío (organizativo que supone) y lo que nos cuesta (adaptar el reciento a las necesidades de las competiciones), no sale a cuenta", admitió.

En cualquier caso, en caso de necesidad Laporta explicó que cuando llegue el momento el Barça pedirá a la Federación y LaLiga que le permita adaptar el calendario de la competición y disputar las primeras jornadas como visitante de manera consecutiva hasta que se ultimen esas obras.