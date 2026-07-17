Joan Laporta aprieta por Julián Álvarez: "Es el jugador que quieren Flick y Deco"

Aunque el principal objetivo del despalzamiento es vivir en directo la final del Mundial 2026 entre España y Argentina y apoyar a los futbolistas del Barça que participan en este partido histórico, el presidente Joan Laporta no escapó a la actualidad azulgrana. Convertido en uno de los principales focos de atención entre la expedición de personalidades que se hand espalzado con la Federación hastala cita neoyorquina, el dirigente catalán abordó algunos de los temas de más candente actualidad y no solo la final de la Copa del Mundo. Es obvio que también salió a relucir el nombre de Julián Álvarez, y no solo porque el delantero argentino también luchará por el título, sino por las palabras de Enrique Cerezo de esa misma noche del jueves reiterando que la Araña seguira vestida de rojiblanco la próxima temporada 2026/27.

En una entrevista concedida a la emisora Rac1, Joan Laporta mantuvo el tono contenido respecto al posible fichaje de Julián Álvarez, pero también marcó muy claramente la línea de actuación del Barça. "Hemos hecho una oferta y el Atlético deberá decidir". El presidente barcelonista recordó que el delantero argentino "ha dicho que quiere salir, pero la oferta no es ilimitada. Fijaremos una fecha por si cambia de opinión el Atlético".

Laporta defendió la postura del Barcelona y opinó que "Hemos hecho una propuesta muy buena", además de matizar que "es el jugador que quieren Hansi Flick y Deco", aunque manteniendo el tono firme: "pero si no aceptan (los responsables del Atlético), deberemos trabajar en otras alternativas".

El presidente del Barça aseguró que el director deportivo Deco trabaja "continuamente, de manera eficiente y con discreción como ha demostrado con Adeyemi y como se vio también en el caso de (Anthony) Gordon". Laporta elogió la actuación del joven internacional inglés en la semifinal frente a Argentina. "Marcó en una jugada de anticipación. Es un jugador muy rápido, trabajador y presiona y estamos contentos con el trabajo de Deco". En todo caso, no negó que en el club se contemplan otra opciones para el caso de que no fructifique el fichaje de Julián Álvarez. "Son alternativas. El director de fútbol no se detiene y hay diferentes alternativas eligirá la que considere más adecuada".

La Masia y la final del Mundial 2026

Ya centrado en los aspectos meramente futbolísticos de su depslazamiento a Estados Unidos, Joan Laporta demostró el orgullo que supone para el club la presencia de hasta ocho canteranos de La Masia en la final, contando a Leo Messi, así como el hecho de que ocho futbolistas del primer equipo integren la selección de Luis de la Fuente. Tras asegurar que se alegraba por el hecho de que Messi también esté en la final, senetnció que la final "es orgullo de La Masia. Messi es pasado y presente y Lamine es presente y futuro. Estamos muy contentos de tener lo que es el sistema genuino de jugar en el Barça". Sin tapujos admitió que como presidente de la entidad "es un orgullo haber formado estos dos jugadores en casa y si añadimos que tenemos a Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsí, que está haciendo un Mundial espectacular, Olmo, Gavi, Pedri, Ferran... Es espectacular".

Como barcelonista repitió que "estamos muy orgullosos por los ocho jugadores que tenemos" porque es un éxito "muy importante para ellos y como presidente estoy muy satisfecho y agradecido de tener jugadores de tanto talento".

España, estilo Barça

En cuanto a la final entre España y Argentina, consideró que a día de hoy "es el mejor partido que se puede jugar a nivel de selcciones", con dos conjuntos "de estilos diferentes" y previó que para que el partido se mantenga dentro de los límites "el árbitro deberá imponerse" porque "Argentina es más agresiva y la selección española juega más conjuntada con un estilo de juego más parecido al del Barça". Y volvió a barrer para casa cuando se le comentó que el estilo Barça impregna a la selección española: "El Barça es lo mejor que hay y lo reconoce todo el mundo".

Joan laporta también atendió los micrófonos de la Cadena Cope y en esa conversación se decanró por la Roja. "¿Pronóstico? España ganará, no me hagas decir resultado. Para mí, tenemos mejor equipo y si el árbitro se impone, si es un árbitro que se impone, España tendrá más posibilidades de ganar el partido, pero árbitro debe imponerse"

Finalmente, Joan Laporta explicó que además de asistir a la final y de disfrutar de su estancia en Estados Unidos, la delegación barcelonista ha aprovechado para hacer contactos. "Tenemos muchos eventos y reuniones" con sus anfitriones, los representantes de FIFA, la RFEF y LaLiga". Según el dirigente azulgrana "son días de mucha intensidad" y de encuentros con lo que consideró la élite del mundo del fútbol. "Hemos podido cenar y vernos para hablar del fútbol en general" con, Gianni Infantino, Javier Tebas o Rafael Louzán.