Joan Laporta: "No adelantaré las elecciones porque no soy ventajista"

El presidente del FC Barcelona Joan Laporta confirmó que se presentará a la reelección al final de su mandado al frente de la junta directiva de la entidad pero que no piensa adelantar los comicios porque no es "ventajista" y piensa que toca consolidar los éxitos que se están consiguiendo en todos los ámbitos, el último la conquista de LaLiga 2024/25.

Joan Laporta atendió los micrófonos de Catalunya Ràdio y Rac 1 en el día de la dulce resaca por al conquista del título de LaLiga 2024/25 imponiéndose en eld erbi frente al Espanyol (0-2). El dirigente azulgrana, que aobordó casi todos los temas de la actualidad azulgrana, confirmò que las renovaciones de Hansi Flick y Lamine Yamal están encaminadas y que el mercado de fichajes se orientará a consolidar la plantilla.

Joan Laporta también destacó que para él es importante que el equipo se haya impuesto, ganando un triplete, superando temas como el caso Dani Olmo, tener en marcha el caso Negreira o estar lejos del Spotify Camp Nou por las obras de reforma.

"No soy ventajista"

Pese a todo, el dirigente barcelonista no pìensa alterar sus planes electorales. "¿Adelantar las elecciones? No, no soy ventajista. Siempre he intentado cumplir mis mandatos en la medida que me han dejado. Convocaré elecciones cuando toque según los estatutos. No jugaré con ventaja y además, el barcelonismo en lo que piensa en estos momentos es que hemos vuelto y que tenemos un equipo de presente y futuro y esto lo tenemos que poner en valor".

Eso no es obstáculo para que Laporta vaya a volver a competir por la presidencia del Barça cuando finalice su mandato: "Pero sí que me presentaré, claro que sí, porque están saliendo los resultados que queríamos y el club cada vez está mejor organizado. Podemos estar contentos porque hemos salvado el club, lo estamos recuperando económicamente, tenemos un gran equipo, volveremos al Spotify Camp Nou esta temporada si no hay imponderables... Hemos trabajado bajo mucha presión tomado decisiones muy difíciles que a veces no se han comprendido pero sí que pienso presentarme".