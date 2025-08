Joan Gaspart: "Rashford es mejor que Nico Williams; me preocupa poco lo que pueda decir"

Joan Gaspart nunca decepciona cuando se le pone un micrófono delante. El expresidente del Barça, entrevistado en el programa 'El 10 del Barça', dejó su habitual mezcla de pasión, experiencia y sinceridad al hablar sobre la actualidad del club. Del fallido fichaje de Nico Williams al ansiado regreso al Camp Nou, pasando por sus sensaciones de cara a la temporada que está a punto de comenzar, Gaspart abordó todos los temas sin rodeos, como es habitual en él.

“El Barça me ilusiona”, arrancó, visiblemente entusiasmado con lo que está viendo en este arranque de curso. “Lo que más me ilusiona es la ambición, empezaron como acabaron, las ganas, con un tipo de juego similar. Tenemos una plantilla que tiene que dar muchas alegrías, con la incorporación importante como la del portero (Joan Garcia). En 4 días estamos en plena temporada y firmaría lo mismo del año pasado, si pudiera ser con la Champions”

Esa mezcla de ilusión y prudencia se repite cuando se le pregunta precisamente por la máxima competición europea, el gran anhelo culé: "El año pasado estuvimos cerca, durante unos minutos estuvimos en la final. Los demás equipos también se han ocupado de mejorar las plantillas, pero creo que sí, los jugadores saben que están en deuda con los socios con la Champions. Me gustaría ganarla, pero como decía firmaría una temporada brillante como la anterior.”

El fichaje fallido de Nico Williams

Sobre Nico Williams, Gaspart fue claro y restó dramatismo a la operación frustrada y a las palabras de Iñaki Williams sobre las presiones y movimientos del club azulgrana: “Bueno, en primer lugar para mí es mejor Marcus Rashford que Nico, a partir de aquí me importa poco lo que pueda decir (Iñaki Williams). El jugador nos ha utilizado en el buen sentido, ha sacado un buen contrato me alegro por él. No entiendo el disgusto y el enfado del Athletic, yo he fichado muchos jugadores importantes de Bilbao como Zubizarreta y siempre me entendí bien con el presidente.”

Y zanjó el asunto asegurando que, una vez cerrado el culebrón, el equipo tiene que mirar al futuro: “Como tú has dicho, esto es pasado y tenemos que concentrarnos en la temporada y confiar en la plantilla y el entrenador excepcional que tenemos”, apuntó.

El regreso al Spotify Camp Nou

Donde más quiso detenerse fue en la cuestión del Camp Nou, una mezcla de emoción y realidad económica que para él debe gestionarse con mayor claridad: “El tema del estadio lo veo así. Se junta el sentimiento de los socios, y el presidente no es una excepción. Queremos volver a casa lo antes posible, pero se habla poco de las consecuencias económicas de jugar en el Camp Nou con más gente en vez de Montjuic. Los números son clarísimos, de tener 60.000 abonados a 15.000 en Montjuic.”

Y advirtió sobre lanzar promesas que luego no dependen solo del club: “Se debería haber dicho de ir al estadio cuando se pueda, no depende de nosotros (del Barça). Es decisión de los bomberos, el ayuntamiento... normas que se tienen que asumir. Que el presidente le ponga la pasión que desean los socios, pero a veces se asumen fechas que no se pueden cumplir y eso despista. Yo le he dicho al presidente que diga que se volverá cuando las circunstancias lo permitan, porque depende del criterio del ayuntamiento. No nos comprometamos por más que me consta que lo dicen con el sentimiento de volver lo antes posible.”