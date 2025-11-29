Joan Gaspart: "El Negreira del fútbol español es Florentino"

El expresidente del Barça, Joan Gaspart, estalló cuando se le preguntó por las crítcas del presidente del Madrid, Florentino Pérez, al club blaugrana por el tema Negreira y los árbitros. Para Gaspart, Florentino sí que domina el estamento arbitral y lo dejó muy claro: "El Negreira del futbol espanyol es el senyor Florentino Pérez. El Madrid hace cien años que es Negreira y el Florentino Pérez ejerce de Negreira desde hace 25 años de forma muy clara. El único tramposo aquí es Florentino Pérez", aseguró en la 'Ser'.

Gaspart fue más allá y estalló cuando Florentino duda de la legitimidad de los títulos del Barça en los últimos años: "Está insinuando que el Barça ha ganado títulos que no merecía. Es decir, que Messi es una mierda. El tramposo de verdad es él. Lo controla todo y, de vez en cuando, habla de Negreira y el Barça para atacarnos".

Sobre el triunfo del Barça ante el Alavés, Gaspart se mostró más comedido: "La verdad es que lo mejor ha sido el resultado. Hemos ganado y es lo que importa y nos vamos líderes de este partido a la espera de ver que hace el Madrid", sentenció