Joan Gaspart frena en seco a Jota Jordi y estalla en directo: "Me niego a hablar de este tema"

El FC Barcelona volvió a quedarse a las puertas de las semifinales de la Champions League tras caer eliminado en cuartos ante el Atlético de Madrid. Tras el batacazo europeo, el conjunto culé está obligado a cambiar el chip y centrarse en LaLiga, una competición que tiene muy encarrilada pero que aún debe cerrar para evitar sorpresas en el tramo final de la temporada.

Sobre este tema hablaron Jota Jordi y Joan Gaspart en el programa 'Sólo para culés TV'. El primero puso sobre la mesa una reflexión que, según él, comparten muchos aficionados culés, comparando el Barça actual con el de otras épocas: "Ya sabemos que la UEFA la tenemos en contra, pero cuando hemos ganado la Champions también nos perjudicaban, lo que pasa que éramos tan superiores que no había nada que hacer'".

El tertuliano insistió en que esa sensación de superioridad ya no existe: "Yo me acuerdo la época de Guardiola y salíamos tranquilos porque sabíamos que íbamos a ganar. Esta sensación no la tengo. Todavía tengo la sensación de que este Barça es una moneda al aire".

Jota Jordi apuntó directamente a la falta de acompañamiento de las jóvenes estrellas del equipo, dejando entrever la necesidad de reforzar la plantilla: "Hay una base de 7 u 8 jugadores, sobre todo de la casa, que son los mejores del mundo, pero no están acompañados por los Dani Alves, Henry o Eto’o que hacían mejores a los de casa".

Tras esto, el tertuliano lanzó una pregunta que encendió el debate: "¿Qué jugadores creéis, que de cara a la temporada que viene tenemos que hacer un pensamiento ya si queremos de verdad ir a por todas a por la Champions?".

Fue en ese momento cuando Joan Gaspart frenó en seco la conversación: "Me niego a hablar de este tema. Me puedo llegar a levantar de la mesa si lo hablamos porque estamos en pleno campeonato. Es que parece mentira", respondió visiblemente molesto.

El expresidente del Barça fue más allá y advirtió del peligro de lanzar ese tipo de mensajes en este momento de la temporada: "Hablar ahora de lo que será el año que viene, de quién tiene que continuar, de quién se tiene que marchar... Hablar en pleno campeonato de cosas que puedan afectar a los jugadores que nos tienen que hacer ganar La Liga es un error".

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Tras esto, Jota Jordi le preguntó a Gaspart si cree que Barça podría ganar la Champions el próximo año con Robert Lewandowski, a lo que el expresidente catalán respondió: "Yo lo que sé es que tenemos un superentrenador que de tonto no tiene un pelo, que sabe mucho más que tú y que yo. Él sabrá lo que tiene que hacer".